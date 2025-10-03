dewas blue drum murder boyfriend killed girlfriend suspicious love फिर नीले ड्रम वाला मर्डर,सनकी ने बांधे गर्लफ्रेंड के हाथ पैर, फिर कर दी बेरहमी से हत्या, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
फिर नीले ड्रम वाला मर्डर,सनकी ने बांधे गर्लफ्रेंड के हाथ पैर, फिर कर दी बेरहमी से हत्या

मध्यप्रदेश के देवास में 33 वर्षीय प्रेमी मनोज ने शक के चलते अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका लक्षिता चौधरी की पानी से भरे नीले ड्रम में डुबोकर हत्या कर दी और शव को रस्सी से बांधकर घर में छिपा दिया, जिसके बाद बदबू आने पर पुलिस ने यह खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देवासFri, 3 Oct 2025 05:22 PM
यूपी के मेरठ में हुए नीले ड्रम वाले कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला था और उसका शव नीले ड्रम में सीमेंट से चिनवा दिया था। अब ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के देवास से सामने आया है। देवास के वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को नीले ड्रम में डुबाकर मार डाला।

घर से आ रही थी बदबू

कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को बताया कि एक घर से बदबू आ रही थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक नीले ड्रम के पास 19 साल की लक्षिता चौधरी का शव पड़ा था, जिसके हाथ-पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था।

प्रेम कहानी का खौफनाक अंत

पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि लक्षिता का 33 साल का प्रेमी मनोज ही इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। दोनों का रिश्ता तीन-चार साल पुराना था। मनोज पहले लक्षिता के मोहल्ले में रहता था, लेकिन हाल ही में वह किराए के मकान में दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। उनकी मुलाकातें और बातचीत प्यार की मिठास से शुरू हुई थीं, लेकिन शक की एक छोटी-सी चिंगारी ने इस रिश्ते को राख में बदल दिया।

शक ने बनाया हैवान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनोज ने कुछ दिन पहले लक्षिता का फोन चेक किया और उसे कुछ अन्य लड़कों से बातचीत के सबूत मिले। इस बात ने मनोज के मन में जलन और गुस्से की आग भड़का दी। उसने ठान लिया कि वह लक्षिता को सबक सिखाएगा। उसने एक सुनियोजित साजिश रची और लक्षिता को अपने घर बुलाया। वहां उसने पहले लक्षिता के हाथ-पैर रस्सी से बांधे और फिर उसे पानी से भरे नीले ड्रम में डुबोकर उसकी जान ले ली।

पुलिस ने खोला हत्याकांड का राज

जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर की रात 11 बजे लक्षिता के लापता होने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। बुधवार को कॉलोनी में फैली दुर्गंध ने पुलिस को इस खौफनाक हत्याकांड तक पहुंचाया। देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया, 'शव दो-तीन दिन पुराना प्रतीत होता है। पोस्टमॉर्टम के लिए इसे इंदौर भेजा गया है।' मनोज को हिरासत में ले लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस अपराध के हर पहलू का खुलासा हो सके।

