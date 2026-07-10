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देवर ने भाभी का सिर कुचलकर मार डाला, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; रायसेन में मचा हड़कंप

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रायसेन
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मध्य प्रदेश के रायसने में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी भाभी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया।

देवर ने भाभी का सिर कुचलकर मार डाला, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; रायसेन में मचा हड़कंप

मध्यप्रदेश में रायसेन में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गैरतगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी भाभी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद देवर ने खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए हैं। इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस पेड़ पर मुन्नू ने सुसाइड किया, उसी पेड़ पर चार साल पहले छोटे भाई ने भी सुसाइड कर लिया था।

बाइक से लौटते समय पत्थर से कूंच दिया सिर

इस मामले की जानकारी देते हुए गैरतगंज थाना प्रभारी डीपी लोहिया ने बताया कि गुरुवार को मुन्नू अहिरवार अपनी भाभी सुनीता अहिरवार को मोटरसाइकिल से खेत पर लेकर गया था। रात में लौटते समय उसने रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर सुनीता के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ परिजनों और पुलिसवालों ने तलाश शुरू की तो मुन्नू का शव पेड़ से लटका हुआ मिला।

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देवर ने भी कर लिया सुसाइड

इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि जब देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटने और मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने पर परिजन उनकी तलाश में निकले। खेत के समीप सड़क किनारे सुनीता का शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी आज शुक्रवार सुबह मृतका के पिता काशीराम ने खेत के पास एक पेड़ पर मुन्नू का शव फंदे से लटका देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए गैरतगंज अस्पताल भेज दिया।

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4 साल पहले छोटे भाई ने भी इसी पेड़ पर किया था सुसाइड

पुलिस के अनुसार हत्या और आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि जिस पेड़ पर मुन्नू का शव फंदे से लटका मिला, उसी पेड़ पर लगभग चार साल पहले उसके छोटे भाई ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस इस तथ्य को भी जांच में शामिल कर रही है। फिलहाल मामले को लेकर कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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