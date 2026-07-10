देवर ने भाभी का सिर कुचलकर मार डाला, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; रायसेन में मचा हड़कंप
मध्य प्रदेश के रायसने में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी भाभी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया।
मध्यप्रदेश में रायसेन में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गैरतगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी भाभी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद देवर ने खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए हैं। इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस पेड़ पर मुन्नू ने सुसाइड किया, उसी पेड़ पर चार साल पहले छोटे भाई ने भी सुसाइड कर लिया था।
बाइक से लौटते समय पत्थर से कूंच दिया सिर
इस मामले की जानकारी देते हुए गैरतगंज थाना प्रभारी डीपी लोहिया ने बताया कि गुरुवार को मुन्नू अहिरवार अपनी भाभी सुनीता अहिरवार को मोटरसाइकिल से खेत पर लेकर गया था। रात में लौटते समय उसने रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर सुनीता के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ परिजनों और पुलिसवालों ने तलाश शुरू की तो मुन्नू का शव पेड़ से लटका हुआ मिला।
देवर ने भी कर लिया सुसाइड
इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि जब देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटने और मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने पर परिजन उनकी तलाश में निकले। खेत के समीप सड़क किनारे सुनीता का शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी आज शुक्रवार सुबह मृतका के पिता काशीराम ने खेत के पास एक पेड़ पर मुन्नू का शव फंदे से लटका देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए गैरतगंज अस्पताल भेज दिया।
4 साल पहले छोटे भाई ने भी इसी पेड़ पर किया था सुसाइड
पुलिस के अनुसार हत्या और आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि जिस पेड़ पर मुन्नू का शव फंदे से लटका मिला, उसी पेड़ पर लगभग चार साल पहले उसके छोटे भाई ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस इस तथ्य को भी जांच में शामिल कर रही है। फिलहाल मामले को लेकर कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर खुलासा करने का प्रयास कर रही है।
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