एमपी में नर्मदा स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु, ट्राली पटलने से 3 की मौत; 30 घायल
मध्यप्रदेश के सागर जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से 17 वर्षीय लड़की और 65 वर्षीय महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए।
मध्यप्रदेश के सागर जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से 17 वर्षीय लड़की और 65 वर्षीय महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, हादसा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर गौरझामर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित नीम घाटी में हुआ।
उन्होंने बताया कि घायलों में दो से तीन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरझामर थाना प्रभारी नसीर फारूकी ने घटनास्थल से फोन पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए।"
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं तथा घायलों को उपचार के लिए देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान ट्रैक्टर चालक राकेश यादव (49), रक्षा प्रजापति (17) और प्रेमरानी यादव (65) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक की लापरवाही प्रतीत हो रही है। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में ढलान पार करते समय ट्रैक्टर की गति तेज होने के कारण यह हादसा हुआ। फारूकी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले से भी एक खबर सामने आई है। यहां के प्रसिद्ध उनाव बालाजी मंदिर में रविवार को लगने वाले मेले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बालाजी के दर्शन करने और मेले में घूमने आए 12 वर्षीय बालक की पहुज नदी में डूबने से मौत हो गई। बालक अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश से दर्शन करने पहुंचा था।हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और मेले की खुशियां मातम में बदल गईं।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चिरगांव निवासी सत्य यदुवंश (12) रविवार को अपने परिजनों के साथ उनाव बालाजी मंदिर में दर्शन करने आया था। रविवार होने के कारण मंदिर परिसर और आसपास मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान परिवार के कुछ सदस्य निर्माणाधीन पुल के पास पहुज नदी में स्नान करने के लिए उतर गए। सत्य भी उनके साथ नदी में नहाने लगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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