तेलंगाना से महाकाल दर्शन आ रहे श्रद्धालुओं का हुआ एक्सीडेंट; 3 की मौत, कई घायल

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार सुबह तेलंगाना से महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आ रहे भक्तों की टेंपो पाइप से भरे ट्राले से टकरा गई। इस हादसे मे 2 लोगो की मौके पर ओर 1 कि इलाज के दौरान मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार सुबह तेलंगाना से महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आ रहे भक्तों की टेंपो पाइप से भरे ट्राले से टकरा गई। इस हादसे मे 2 लोगो की मौके पर ओर 1 कि इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की वजह घना कोहरा बताया गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण टेम्पो ट्रैक्स का ड्राइवर सड़क पर खड़े ट्राले को देख नहीं पाया ओर ट्रैक्स ट्राले से जा भीड़ी।

गाड़ी में सवार थे 13 श्रद्धालू शुरूआती जानकारी के अनुसार गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे, जो तेलंगाना से उज्जैन और फिर वहां से अयोध्या दर्शन के लिए निकले थे। ये एक्सीडेंट नागझिरी थाना क्षेत्र के चंदेश्वरी गांव के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस भीषण भिड़ंत में ड्राइवर और उसके बगल में बैठे एक यात्री सहित 3 लोगो की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पांच लोग घायल भी हुए हैं।

हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने नरसिम्हा पिता बालचंद्रणा (20 वर्ष) और जगन्नाथ पिता बेंकेंटेस (26 वर्ष), निवासी कर्नाटक डोंगरामपुर, को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवा कुमार पिता एलप्पा (25 वर्ष), निवासी फरीदपुर, को इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

ये लोग हुए घायल इस हादसे में टेंपो ट्रैक्स में सवार के.बी. नरसिम्हा, रामप्पा, मलेन पिता नरसप्पा, अरतिद पिता लक्ष्मण (11 वर्ष), वाहन चालक बाल मंद्रप्पा, चिन्ना कुंधाकुंटा, जिया कुमार पिता एलव्या और काशष्या पिता चित्रा रामुनु घायल हो गए। सभी को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पराशर ने बताया कि सभी युवक धार्मिक यात्रा पर थे। दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने ट्राला जब्त कर उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।