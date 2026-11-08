देवर-भाभी कर रहे थे हंसी-मजाक, भड़क उठा पति और फिर गुस्से में उठाया बड़ा कदम
देवर-भाभी हंसी-मजाक कर रहे थे तभी पति भी वहां पहुंच गया। इसके बाद दोनों को देख वह भड़क उठा और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गर्भवती पत्नी को पेट में चोट लग गई।
मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले के लहार अनुभाग के रावतपुरा थाना क्षेत्र के चिरावली गांव में पत्नी को चचेरे देवर के साथ हंसी-मजाक करते देख पति नाराज हो गया। विवाद बढ़ने पर उसने चचेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों के बीच हो रही मारपीट में बीच-बचाव करने पहुंची गर्भवती पत्नी भी घायल हो गई। उसके पेट में चोट आई है। पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। चिरावली निवासी रवि रजक अपनी चचेरी भाभी हेमलता के पास बैठा था। हेमलता खाना बना रही थी और दोनों के बीच हंसी-मजाक चल रहा था। इसी दौरान उसका पति विवेक रजक वहां पहुंच गया। पत्नी और चचेरे भाई को हंसी-मजाक करते देख वह नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगा। रवि ने विरोध किया तो विवेक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों को लड़ते देख हेमलता बीच-बचाव करने पहुंची, तभी उसके पेट में चोट लग गई। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।
महिला के पेट में चोट
रावतपुरा थाना प्रभारी परशुराम अहिरवार ने बताया कि परिवार के सदस्य एक ही घर में संयुक्त रूप से रहते हैं। मामूली विवाद में मारपीट हुई है। महिला के पेट में चोट आने के बाद उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पटाखे जलाने पर विवाद, दो पक्षों में मारपीट
इधर भिण्ड में धनतेरस की रात पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पटाखे से उछला कंकड़ एक युवक की आंख के पास लगने से दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे को लाठी-डंडे लेकर दौड़ाते रहे। बाजार में अफरा-तफरी मचने पर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए।
पटाखा खरीदकर चलाया और फिर
यह घटना भिण्ड लहार चुंगी पर कलेक्ट्रेट के दूसरे गेट के सामने की है। धनतेरस के कारण यहां सड़क किनारे बाजार लगा था। लोग दीपक, फूल-माला, पटाखे और रोशनी का सामान खरीद रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने पटाखा खरीदकर चलाया। उससे उछला कंकड़ रास्ते से गुजर रहे दूसरे युवक की आंख के पास लगा। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया।
लाठी-डंडे लेकर बवाल
आंख के पास कंकड़ लगने से नाराज युवक के साथियों ने पटाखे बेच रहे लोगों और पटाखा चलाने वाले युवक से बहस शुरू कर दी। कुछ देर बाद पटाखा चलाने वाले युवक के साथी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। युवक लाठी-डंडे लेकर एक-दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। अचानक हुए हंगामे से बाजार में भगदड़ जैसे हालात बन गए।
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