PM की अपील के बाद भी MP में भाजपा नेता ने सैकड़ों वाहनों संग किया शक्ति प्रदर्शन, पार्टी ने छीन ली खुशी की वजह
इस लंबे काफिले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। लोग सवाल उठा रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पदाधिकारी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ईंधन बचाने की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं द्वारा पदभार ग्रहण करने के लिए वाहनों के बड़े-बड़े काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जिसके बाद इस तरह के एक मामले में अब पार्टी ने ऐक्शन ले लिया है और सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने वाले नेताजी की नियुक्ति को ही रद्द कर दिया है। इस तरह की घटनाओं को लेकर प्रदेश में पार्टी की यह पहली कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने इस तरह की रैली निकालने वाले पार्टी के भिंड जिला किसान मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष सज्जन यादव को पद से हटा दिया है।
अपनी तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर जयपाल सिंह चावड़ा ने एक पत्र भी जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 13 मई 2026 को सज्जन सिंह यादव के नेतृत्व में ग्वालियर से भिंड तक सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ किसान मोर्चा की रैली आयोजित की गई थी। प्रदेश संगठन ने इस आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा बचत को लेकर की गई अपील की अवहेलना माना है।
नेताजी को पीएम के निर्देशों की अवहेलना पड़ी भारी
पत्र में आगे यह कहा गया है कि संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार सज्जन सिंह यादव की किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भिंड पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
100 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ आए थे भिंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बुधवार शाम भिंड में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव 100 से ज्यादा लग्जरी वाहनों के काफिले के साथ पद को ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान यादव अपने समर्थकों के साथ एक लंबे काफिले के रूप में भिंड शहर में पहुंचे। उनके काफिले में 100 से अधिक चार पहिया और अन्य वाहन शामिल थे। रैली के रूप में पहुंचे यादव समर्थक हॉर्न बजाते और नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरे। इस दौरान नेशनल हाईवे-719 सहित कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा था।
पीएम की अपील के बाद भी सज्जन यादव के इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर तमाम सवाल उठने लगे थे। साथ ही इस लंबे काफिले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। लोग सवाल उठा रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पदाधिकारी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा।
यादव बोले- मैं नहीं लाया था, वो सब खुद स्वेच्छा से आए थे
इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया ने कहा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मान रहा है और सीमित संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।' उन्होंने आगे बताया कि सज्जन सिंह यादव ने भी चर्चा में यही स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया था और लोग अपने आप इस काफिले में शामिल हो गए थे।
MP में बीते कई दिनों से नेता कर रहे शक्ति प्रदर्शन
प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद इससे पहले भी प्रदेश के कई नेताओं के सैकड़ों वाहनों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने के मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिनमें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर, विधायक प्रीतम सिंह लोधी समेत कई अन्य नेताओं द्वारा इसी तरह सैकड़ों वाहनों के साथ पदभार ग्रहण करने के वीडियो वायरल हुए थे, और इसे लेकर पार्टी की भद्द भी पिट रही थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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