MP से आतंकी गिरफ्तार, ISIS से कनेक्शन की आशंका; दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। उसने मध्य प्रदेश से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसका आईएसआईएस से कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। पुलिस उसे अपने साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 11 Sep 2025 05:07 PM
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। कामरान कुरैशी नाम के इस आतंकी के ISIS से तार जुड़े होने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकी को गिरफ्तार कर पाने अपने साथ ले जाने की बात सामने आई है।

ब्यावरा सिटी पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम बुधवार को ब्यावरा में एक सर्च ऑपरेशन करने आई थी। टीम शहीद कॉलोनी में रहने वाले कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। कामरान के परिजन की वेल्डिंग की दुकान है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर आर्म्स एक्ट से जुड़ा कोई मामला है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें संदिग्ध आतंकियों के पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद हुआ है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 5 संदिग्धों में से दो दिल्ली, एक ब्यावरा जबकि एक-एक तेलंगाना के हैदराबाद और झारखंड के रांची से हैं। रांची के एक लॉज से ग्रुप का हेड अशरफ दानिश और दिल्ली से आफताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया है।

अशरफ दानिश भारत से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। रांची में उसके ठिकाने से एक देसी पिस्टल, कारतूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश मिला है।

रिपोर्टः हेमंत

