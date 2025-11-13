दिल्ली ब्लास्ट का MP कनेक्शन, 100 करोड़ का घोटाला कर महू से भाग गया था सिद्दीकी; अब कहां है

संक्षेप: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के तार जब मध्य प्रदेश के महू से जुड़े, तो पीपुल्स अपडेट की टीम जांच के सिलसिले में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी के घर पहुंची है। महू के कायस्थ मोहल्ले में स्थित यह आलीशान मकान अब वीरान पड़ा हुआ है।

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के तार जब मध्य प्रदेश के महू से जुड़े, तो पीपुल्स अपडेट की टीम जांच के सिलसिले में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी के घर पहुंची। महू के कायस्थ मोहल्ले में स्थित यह आलीशान मकान अब वीरान पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस मकान की कीमत करीब चार करोड़ रुपए आंकी जाती है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी इसे छोड़कर महू से फरार हो गया था। सालों पहले उसने इसी जगह पर एक चिटफंड कंपनी की शुरुआत की थी। सूत्रों के अनुसार, इस कंपनी के जरिए उसने करीब 100 करोड़ रुपए का गबन किया और फिर रातों-रात गायब हो गया।

क्या किया 100 करोड़ का? सूत्रों के अनुसार, वर्ष 1993 के दौरान, जब देश में मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे बड़े हादसे हुए थे, उसी दौर में जवाद अहमद सिद्दीकी महू में ‘अल-फलाह चिटफंड कंपनी’ चलाता था। उसके पिता उस समय शहर काजी के पद पर थे, जिससे इलाके में उनके परिवार की अच्छी साख थी। सिद्दीकी ने लोगों को रुपए दोगुना-तिगुना करने का लालच दिया और इलाके के सैकड़ों लोगों से मोटी रकम जमा कराई। कुछ ही महीनों में उसने लगभग 100 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। लेकिन एक दिन अचानक वह सारा पैसा लेकर महू से फरार हो गया। काफी सालों की पुलिस जांच और तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।

क्या अस्पताल में लगाए गए थे ठगी के पैसे? अब जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि सिद्दीकी ने ठगी के पैसों से फरीदाबाद में अस्पताल और यूनिवर्सिटी की नींव रखी। आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए डॉ. मुजम्मिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इस यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट उसी जवाद अहमद सिद्दीकी ने स्थापित किया था, जो फिलहाल ट्रस्ट का अध्यक्ष और कुलाधिपति बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब सिद्दीकी के दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।