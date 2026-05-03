जज अमन शर्मा की मौत मामले में केस दर्ज; क्या आरोप, कौन सी धाराएं?
दिल्ली में अलवर के जज अमन शर्मा ने पिता के अपमान और मानसिक उत्पीड़न से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली की पॉश कॉलोनी में आत्महत्या करने वाले अलवर निवासी जज अमन शर्मा के मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। अमन के एक रिश्तेदार ने दावा किया है कि उनकी पत्नी ने उनके पिता का अपमान किया था। इस अपमान को अमन सहन नहीं कर पाए। अमन ने बाथरूम में शॉल की मदद से फांसी लगाकर जान दे दी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अमन के पिता की शिकायत के आधार पर सफदरजंग एन्क्लेव थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अमन शर्मा का रविवार को सुबह 8 बजे तीजकी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमन शर्मा के पिता एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने मुखाग्नि दी। अमन शर्मा के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों ने कहा कि अमन की पत्नी ने उनके पिता का अपमान किया था जिसे वह सह नहीं पाए।
पिता का अपमान सहन नहीं कर पाने की वजह से अमन ने बाथरूम में शॉल की मदद से फांसी लगाकर जान दे दी। इस बीच परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमन शर्मा बीते कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने अपनी पत्नी और साली की ओर से कथित तौर पर उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की थी।
अमन की बहन के ससुर राजेश ने बताया कि एक मई को रात आठ बजे अमन ने अपने पिता प्रेम प्रकाश को फोन कर कहा था कि यह उनका अंतिम कॉल है। अब जीना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर प्रेम प्रकाश रात को ही दिल्ली पहुंच गए। अमन को वहां काफी जलील किया गया था और अमन के सामने उसके पिता को भी अपमानित किया गया।
इस घटना से आहत अमन ने 2 मई दोपहर में अपने कमरे में जान दे दी। परिजनों ने बताया कि अमन की पोस्टिंग 2021 में हुई थी। पत्नी स्वाति एक न्यायिक अधिकारी हैं। यही नहीं उसकी बहन एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी है जो अभी जम्मू में तैनात है।
राजेश शर्मा ने बताया कि परिवार को शुक्रवार देर रात को सूचना मिली। अमन को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अमन ने घटना वाली रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानी बताई थी। अमन ने कहा था कि बहुत परेशान हूं और मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। मुझे दो महीने से टॉर्चर किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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