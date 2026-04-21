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बिना परीक्षा बर्खास्त MBBS छात्रों की बांट दी डिग्रियां, MP की किस यूनिवर्सिटी पर लगा बड़े फर्जीवाड़े का आरोप

Apr 21, 2026 05:41 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
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व्यापम कांड से जुड़े बर्खास्त छात्र और इस घोटाले का खुलासा करने वाले संदीप लहरिया का साफ कहना है कि घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी गई है वह मुझे आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

बिना परीक्षा बर्खास्त MBBS छात्रों की बांट दी डिग्रियां, MP की किस यूनिवर्सिटी पर लगा बड़े फर्जीवाड़े का आरोप

मेडिकल कॉलेजों मे एडमिशन से जुड़े व्यापमं फर्जीवाड़े में बर्खास्त किए गए छात्रों को 16-16 लाख रुपए में बगैर एग्जाम दिए MBBS की डिग्रियां देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है,जिसके बाद अब गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) और जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने के लिए एक-दूसरे के पाले में बॉल फेंक रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि अब वे इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे और इस केस मे CBI को भी पार्टी बनाएंगे।

दरअसल यह मामला तब सामने आया, जब बीते दिनों ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित GRMC के छात्र शाखा UG के प्रभारी प्रशांत चतुर्वेदी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें 16-16 लाख रुपए में व्यापम कांड के बर्खास्त छात्रों को बिना परीक्षा दिए MBBS की डिग्री बांटने की बात कही जा रही थी।

ऑडियो वायरल होने के बाद आनन-फानन में डीन डॉ आरकेएस धाकड़ ने प्रशांत चतुर्वेदी को पद से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। मामला उजागर होने के बाद गजराराजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा दावा किया गया था कि मामले की जांच कर दोषी कर्मचारी-अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डिग्री देने का काम यूनिवर्सिटी का है मेडिकल कॉलेज का नहीं।

उधर इस मामले में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो.राजकुमार आचार्य का कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी गई है। RTI के तहत इस मामले से संबंधित जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई थी उसे जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। कुलगुरु ने दावा किया इस मामले से हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं व्यापम कांड से जुड़े बर्खास्त छात्र और इस घोटाले का खुलासा करने वाले संदीप लहरिया का साफ कहना है कि घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी गई है वह मुझे आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में संदीप ने अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाने की बात कही है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में हुए व्यापमं कांड मामले में करीब 150 छात्रों पर FIR दर्ज की गई थी, इनमें से 30 से ज्यादा MBBS के छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिनमें शिकायतकर्ता संदीप लहारिया खुद भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि जिन परीक्षार्थियों की डिग्री हुई तो उन्होंने परीक्षा कब और कहां दी? उनकी लोकेशन क्यों नहीं निकाली गई? साथ ही उस समय के CCTV कैमरों की फुटेज क्यों नहीं निकाली गई? और सबसे बड़ी बात आखिर GRMC और यूनिवर्सिटी में उन छात्रों का रिकॉर्ड क्यों उपलब्ध नहीं है। यह सारी बातें क्या किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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