Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Deaths Exceed 30 Not 17 Claims MP Congress cheif Jitu Patwari on Indore Contaminated Water
17 नहीं, 30 से ज्यादा मौतें हुईं; इंदौर पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा दावा

17 नहीं, 30 से ज्यादा मौतें हुईं; इंदौर पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा दावा

संक्षेप:

इंदौर में दूषित पानी से मौत से जुड़े आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भड़के हुए हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया कि मौत की संख्या 17 नहीं, 30 से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हर घर का सर्वे कराया जाए, तो असलियत सामने आएगी।

Jan 05, 2026 01:41 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतेंद्र (जीतू) पटवारी ने दावा किया है कि इस मामले में अब तक बताई जा रही 17 मौतों के बजाय वास्तविक संख्या 30 से अधिक है। वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि शहर के भागीरथपुरा इलाके में 2,354 घरों के 9,416 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और इनमें उल्टी-दस्त के 20 नये मरीज मिले हैं।

भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और प्रशासनिक तंत्र की ओर से मीडिया को जमीनी हालात देखने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भागीरथपुरा में हर घर का सर्वे कराया जाए, तो मौतों की वास्तविक संख्या सामने आ जाएगी।

पटवारी ने इस पूरे मामले के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मेयर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इंदौर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पटवारी ने कहा कि दूषित पेयजल जैसी गंभीर समस्या पर सरकार की उदासीनता आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है।

इंदौर में क्या हैं हालात

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप की रोकथाम में जुटे स्वास्थ्य विभाग ने 9,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जिसमें उसे उल्टी-दस्त के 20 नये मरीज मिले। अधिकारियों ने बताया कि शहर के भागीरथपुरा इलाके में जारी सर्वेक्षण के दौरान 2,354 घरों के 9,416 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और इनमें उल्टी-दस्त के 20 नये मरीज मिले।

अधिकारियों के मुताबिक भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त के प्रकोप के बाद अब तक अस्पतालों में कुल 398 मरीजों को भर्ती किया गया जिनमें से 256 लोगों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है।अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 142 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं जिनमें से 11 लोग गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं।

