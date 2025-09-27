MP में मूक-बधिर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप, 3 दरिंदों ने घर से खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया

मध्य प्रदेश में एक मूक-बधिर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। तीन दरिंदों ने उसे घर से खेत में ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मूक-बधिर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप किया गया। इस वारदात को पड़ोसी गांव के तीन युवकों ने अंजाम दिया। तीनों बच्ची को घर से कुछ दूर खेत में ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया।

इस दौरान किसी व्यक्ति की उन पर नजर पड़ गई। उसने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे मौके से भागने में सफल रहे। इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पीड़िता को देर रात थाने ले गई।

चंदेरी एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों अजय, भगवत और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी पड़ोसी गांव किर्रोदा के रहने वाले हैं और सभी बालिग हैं। पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण ज्यादा कुछ बता नहीं सकी, लेकिन उसने इशारों में घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है। पीड़िता की उम्र अभी स्पष्ट नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में जुआ खेलने के उद्देश्य से वहां गए थे। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में रोष है और वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।