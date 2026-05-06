MP में क्रूरता की हदें पार; गाय-बैलों को मारने आटे में छुपाया मौत का सामान, खाते ही जबड़े उड़े
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन भौंरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को बेहद तेजी के साथ अंजाम दिया गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक बेहद गंभीर और अमानवीय मामला सामने आया है, यहां के भौंरा थाना इलाके के ग्राम कोयलारी में एक व्यक्ति ने मवेशियों से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए खेत में बारूदी गोले रख दिए। इस घटना में दो गायों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 9 अन्य जिंदा बारूदी गोले भी बरामद हुए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान राकेश चौहान उर्फ पारदी, निवासी ग्राम कोयलारी (पोस्ट कछार, चौकी भौंरा) के रूप में हुई है, जो कि अपने खेत में मवेशियों के आने से परेशान था। इसी के चलते उसने अवैध रूप से बारूद से भरे गोले तैयार किए और जानवरों को लालच देने के लिए इन गोलों पर आटा और दाल का लेप लगाकर रख दिया, ताकि मवेशी उन्हें चारा समझकर खा लें और विस्फोट हो जाए।
आटा लगे बम खाते ही उड़े गायों के जबड़े
इस खतरनाक साजिश का परिणाम बेहद दर्दनाक रहा, क्योंकि जैसे ही इन गोलों को कुछ गायों ने खाया, उनमें से दो गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार गाय और बैल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के जबड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बन गया।
फरार होने से पहले पुलिस ने आरोपी को दबोचा
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन भौंरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को बेहद तेजी के साथ अंजाम दिया गया।
घटनास्थन से 9 जिंदा बारूदी गोले भी बरामद
उधर चौकी प्रभारी नीरज खरे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने 9 जिंदा बारूदी गोले भी बरामद किए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम से बम निरोधक दस्ता (BDS) बुलाया गया। BDS टीम ने सभी विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
पुलिस ने इस मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज और पशुओं के लिए भी बेहद खतरनाक हैं।
रिपोर्ट- विनोद / NZ टीम
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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