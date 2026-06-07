Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आंगनवाड़ी ने गर्भवती महिला को दिए लड्डू, पैकेट खोला तो निकला मिला मरा हुआ सांप

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पांढुर्णा
Follow us on Google News
share

एमपी से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला आंगनवाड़ी से सामान लाई, घर आकर खोला, तो उसमें मरा हुआ सांप निकला। अब ग्रामीणों ने पोषण आहार की क्लिटी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

आंगनवाड़ी ने गर्भवती महिला को दिए लड्डू, पैकेट खोला तो निकला मिला मरा हुआ सांप

मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में आंगनवाड़ी केंद्र से बांटे गए पोषण आहार को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को दिए गए लड्डू के पैकेट में कथित तौर पर मरा हुआ सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पोषण आहार की क्लिटी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब इसके फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं।

जब पैकेट खोला, तो निकला मरा हुआ सांप

जानकारी के अनुसार, करघाट कमठी गांव निवासी वच्छला बाई धुर्वे (गर्भवती) को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार के रूप में लड्डुओं का एक पैकेट दिया गया था। महिला पैकेट को अपने घर ले गई, लेकिन उसने लड्डू नहीं खाए। जब परिवार के लोगों ने घर पर पैकेट खोला तो उसमें एक मरा हुआ सांप का बच्चा दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें:किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोके, सूर्या के पड़ोसी को पुलिस ने उठाया

गांव वालों ने जताई नाराजगी

पैकेट के अंदर सांप मिलने की जानकारी मिलते ही परिवार और गांव के लोगों में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की लगातारा जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

खबर लगते ही हरकत में आए अधिकारी

मामले की जानकारी मिलते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया गया। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी उषा पांद्रे, नंदनवाड़ी पुलिस तथा नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने संबंधित पोषण आहार के पैकेट को अपने कब्जे में लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की। साथ ही खाद्य सामग्री का नमूना सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा।

कलेक्टर ने गठित की जांच समिति

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पांढुर्णा के कार्यवाहक कलेक्टर अग्रिम कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि खाद्य अधिकारी ने पैकेट से सैंपल जब्त कर उसे टेस्ट के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण केंद्र भेज दिया है।कलेक्टर ने कहा कि लैब की रिपोर्ट और जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद इलाके की गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बांटे जाने वाले पोषण आहार की नियमित गुणवत्ता जांच की मांग की है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।