आंगनवाड़ी ने गर्भवती महिला को दिए लड्डू, पैकेट खोला तो निकला मिला मरा हुआ सांप
एमपी से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला आंगनवाड़ी से सामान लाई, घर आकर खोला, तो उसमें मरा हुआ सांप निकला। अब ग्रामीणों ने पोषण आहार की क्लिटी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में आंगनवाड़ी केंद्र से बांटे गए पोषण आहार को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को दिए गए लड्डू के पैकेट में कथित तौर पर मरा हुआ सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पोषण आहार की क्लिटी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब इसके फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं।
जब पैकेट खोला, तो निकला मरा हुआ सांप
जानकारी के अनुसार, करघाट कमठी गांव निवासी वच्छला बाई धुर्वे (गर्भवती) को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार के रूप में लड्डुओं का एक पैकेट दिया गया था। महिला पैकेट को अपने घर ले गई, लेकिन उसने लड्डू नहीं खाए। जब परिवार के लोगों ने घर पर पैकेट खोला तो उसमें एक मरा हुआ सांप का बच्चा दिखाई दिया।
गांव वालों ने जताई नाराजगी
पैकेट के अंदर सांप मिलने की जानकारी मिलते ही परिवार और गांव के लोगों में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की लगातारा जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
खबर लगते ही हरकत में आए अधिकारी
मामले की जानकारी मिलते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया गया। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी उषा पांद्रे, नंदनवाड़ी पुलिस तथा नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने संबंधित पोषण आहार के पैकेट को अपने कब्जे में लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की। साथ ही खाद्य सामग्री का नमूना सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा।
कलेक्टर ने गठित की जांच समिति
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पांढुर्णा के कार्यवाहक कलेक्टर अग्रिम कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि खाद्य अधिकारी ने पैकेट से सैंपल जब्त कर उसे टेस्ट के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण केंद्र भेज दिया है।कलेक्टर ने कहा कि लैब की रिपोर्ट और जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद इलाके की गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बांटे जाने वाले पोषण आहार की नियमित गुणवत्ता जांच की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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