MP के आदिवासी हॉस्टल में कड़वी रोटी और सब्जी में मरा हुआ मेंढक, 3 दिन से पीने का पानी तक नहीं

मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों के एक हॉस्टल में घटिया खाना परोसने का मामला सामने आया है। आलू की सब्जी में मेंढक मरा था। रोटियां इतनी कड़वी थीं कि बच्चों के लिए उसे खाना मुश्किल हो गया। छात्रों का कहना है कि पिछले तीन दिन से हॉस्टल में पीने का पानी तक नहीं है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीSat, 23 Aug 2025 07:24 PM
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आदिमजाति कल्याण विभाग के छात्रावास में छात्रों को घटिया और जहर समान खाना परोसे जाने का मामला सामने आया है। शनिवार को कोलारस कस्बे में स्थित हॉस्टल में परोसी गई आलू की सब्जी में मृत मेंढक मिला। वहीं, रोटियां इतनी कड़वी थीं कि बच्चों के लिए उसे खाना मुश्किल हो गया।

छात्रों ने इसक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि वार्डन नरेन्द्र कुशवाह धमकाकर चुप कराता है। तीन दिन से पीने का पानी तक नहीं है। छात्र कोचिंग से लौटते वक्त बोतलों में पानी भरकर ला रहे हैं। मामले में आदिमजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आर.के. सिंह ने कहा कि वार्डन को नोटिस जारी किया गया है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों का कहना है कि पिछले तीन दिन से हॉस्टल में पीने का पानी तक नहीं है। जब वे कोचिंग से लौटते हैं तो वहीं से बोतल में पानी भरकर लाते हैं। शिकायत करने पर वार्डन उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी देता है। शनिवार की घटना के बाद छात्रों ने कई बार वार्डन नरेन्द्र कुशवाह को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कॉल तक नहीं उठाई। इससे गुस्साए छात्रों ने वीडियो बनाकर पूरा मामला उजागर कर दिया।

जब इस संबंध में आदिमजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आर.के. सिंह से बात की गई तो उन्होंने वीडियो सामने आने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है। वार्डन को नोटिस जारी किया जा रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टः अमित कुमार

Madhya Pradesh News
