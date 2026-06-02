MP के थाने में पुलिसवालों के बीच 'दे दना दन'; सिपाही ने हवलदार को पीटा, सामने आई यह वजह
जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना के दौरान किन-किन नियमों का उल्लंघन हुआ। इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस विभाग के अंदर अनुशासन और कार्य संस्कृति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के इंदरगंज थाने से एक बेहद चौंकाने वाला और पुलिस विभाग के अनुशासन को तार-तार करके रख देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिपाही ने अपने ही वरिष्ठ हवलदार के साथ थाने के अंदर मारपीट कर दी। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदरगंज थाने में पदस्थ हवलदार अंजनी सिंह ने ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने और निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने पर सिपाही महेंद्र सिंह चंदेल को फटकार लगाई थी। बताया जा रहा है कि हवलदार से मिली डांट के बाद सिपाही महेंद्र सिंह चंदेल नाराज हो गया और आरोप है कि इसी नाराजगी की वजह से सिपाही कुछ देर बाद एकबार फिर थाने पहुंचा और हवलदार अंजनी सिंह के साथ वाद-विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थाने के अंदर अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।
अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर अलग कराया
स्थिति बिगड़ती देख थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अलग किया और मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि यदि समय रहते अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव नहीं किया होता, तो विवाद और गंभीर रूप ले सकता था। घटना की सूचना जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया। इस दौरान एसएसपी ने प्रारंभिक जांच के बाद सिपाही महेंद्र सिंह चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए।
जांच से पता चलेगी विवाद की वास्तविक वजह
जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना के दौरान किन-किन नियमों का उल्लंघन हुआ। इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस विभाग के अंदर अनुशासन और कार्य संस्कृति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि इंदरगंज थाना पहले भी पुलिसकर्मियों के बीच आपसी विवादों को लेकर चर्चा में रह चुका है। पिछले साल भी इसी थाने में पुलिस कर्मचारियों के बीच झगड़े की घटना सामने आई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि विभाग के भीतर समन्वय और अनुशासन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस विभाग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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