SIR के लिए फॉर्म भरने आया था, चढ़ गया पुलिस के हत्थे; MP में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Days after arriving in Indore to fill SIR form criminal lands in police net
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हत्या समेत 100 से अधिक मामलों में नामजद एक कुख्यात अपराधी को उसके पैतृक शहर इंदौर में गिरफ्तार किया गया। वह मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए फॉर्म भरने आया था।

Dec 12, 2025 08:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, इंदौर
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हत्या समेत 100 से अधिक मामलों में नामजद एक कुख्यात अपराधी को उसके पैतृक शहर इंदौर में गिरफ्तार किया गया। वह मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए फॉर्म भरने आया था।

डीसीपी राजेश व्यास ने पत्रकारों को बताया कि अब्दुल राशिद उर्फ ​​तलवार सिंह (54) को शहर पहुंचने के बाद 3 दिसंबर को शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक आवासीय अपार्टमेंट में दिनदहाड़े हुई चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि उसके पास से दोपहिया वाहन और सोने-चांदी के आभूषणों सहित 75 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया है। व्यास ने बताया कि अब्दुल राशिद मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र के अकोला जिले में रह रहा है।

डीसीपी ने कहा कि राशिद मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए फॉर्म भरने के लिए अपने गृह नगर इंदौर आया था। इसी दौरान उसने शहर में चोरी की।

डीसीपी ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चोरी सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि महाराष्ट्र में कई आपराधिक मामलों में वह वांछित है। डीसीपी ने कहा कि हमें पता चला है कि अब्दुल राशिद ने कुछ साल पहले महाराष्ट्र के वर्धा जिले में तलवार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और फिर मृतक का सिर लेकर थाने पहुंचा था। इस घटना के बाद वह तलवार सिंह के नाम से कुख्यात हो गया।

