दतिया में हो गया उपचुनाव का ऐलान, कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट; जाने लें सबकुछ
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। 3 अगस्त को वोट की गिनती होगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा के बाद यह सीट खाली हुई थी।
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की खाली हुई दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद अब इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि इस सीट के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। इस दिन गजट जारी कर अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 14 जुलाई को दतिया विधानसभा सीट के लिए आए नामांकन की जांच की जाएगी और प्रत्याशियों को 16 जुलाई तक अपना नाम वापस लेने का समय दिया जाएगा। इसके बाद 30 जुलाई को वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद 3 अगस्त को ही यहां मतगणना होगी और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
क्या था पूरा मामला
साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में यह सीट काफी चर्चा में रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा इस सीट से विधायक थे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी थे। साल 2023 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट से राजेंद्र भारती को टिकट दिया। इस दिलचस्प चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने दिग्गज नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा दिया। इसके बाद जिन राजनीतिक गलियारों में नरोत्तम मिश्रा के नाम का दबदबा था, वहां से धीरे-धीरे उनका दबदबा खत्म हो गया। लेकिन समय की भी एक चाल होती है। समय बीता और वो वक्त भी आया जब नरोत्तम मिश्रा को चुनावी मैदान में पटखनी देने वाले राजेंद्र भारती के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। नियमों के अनुसार, राजेंद्र भारती को सजा का ऐलान होने के बाद, उनकी विधायक निरस्त हो गई। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। अब एक बार फिर से दतिया का चुनावी मैदान सजने वाला है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
सजा मिलने के बाद खाली हुई है सीट
नियमों के अनुसार, जब किसी विधायक या सांसद को दो साल से ज्यादा की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई जाती है, तो उसकी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। इसके बाद उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह दतिया से राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उस सीट को खाली घोषित कर दिया गया है।
राजेंद्र भारती के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट ने प्रजापति को भी जमानत दे दी। अब इस सीट पर चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है।
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