खेत पर चारा काटने गई लड़की से दुष्कर्म, दोबारा गई तो फिर की हैवानियत; दोनों आरोपी हुए फरार
खेत पर चारा काटने गई युवती से दो बार दुष्कर्म का आरोप, दो युवकों के खिलाफ शिकायतदतिया। जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती ने गांव के दो युवकों पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 22 वर्षीय युवती ने दो युवकों पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, एक आरोपी ने युवती के साथ दो बार जबरदस्ती की। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है। युवती मंगलवार को अपने पिता और बुआ के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
युवती ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर करीब 12 बजे खेत पर चारा काटने गई थी। इसी दौरान गांव का जयभान उर्फ चैंपियन अहिरवार अपने दोस्त आशीष अहिरवार के साथ वहां पहुंचा। युवती का आरोप है कि जयभान ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक, इसके बाद दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
दोबारा खेत पर गई तो फिर जबरदस्ती का आरोप
युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि घटना के बाद दोनों युवकों ने उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को इसके बारे में बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। डर के कारण उसने तत्काल परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी।
युवती के मुताबिक, बाद में जब वह फिर खेत पर चारा काटने गई तो जयभान वहां पहुंचा और उसके साथ दोबारा जबरदस्ती की। आरोप है कि इस बार भी आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
लगातार मिल रही धमकियों के चलते युवती ने शुरुआत में घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बाद में उसने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर बड़ौनी थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
दोनों आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस
बड़ौनी थाना प्रभारी रमेश शाक्य के मुताबिक, युवती की शिकायत मिलने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य और बयान जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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