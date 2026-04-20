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दतिया नगर पालिका में बाबू की आत्महत्या पर फंसे अफसर, CMO समेत तीन पर FIR

Apr 20, 2026 03:59 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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मृतक की पत्नी माधुरी सिंह की शिकायत पर झांसी के प्रेम नगर थाने में सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर, बाबू राजेश दुबे और ठेकेदार धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

दतिया नगर पालिका में बाबू की आत्महत्या पर फंसे अफसर, CMO समेत तीन पर FIR

दतिया नगर पालिका दतिया में पदस्थ बाबू दिलीप गोंड की आत्महत्या मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मृतक की पत्नी माधुरी सिंह की शिकायत पर झांसी के प्रेम नगर थाने में सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर, बाबू राजेश दुबे और ठेकेदार धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 352 और 351(2) के तहत मामला कायम किया है। आरोप है कि तीनों kr लगातार प्रताड़ना की वजह से दिलीप गोंड ने झांसी स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया था। घटना के बाद से मामला चर्चाओं में है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पत्नी माधुरी के मुताबिक फर्जी फाइल बनाने से मना करने पर आरोपियों ने दिलीप सिंह के साथ गाली-गलौज और मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी कर दिलीप सिंह को स्थापना शाखा से हटा दिया गया और कचरा गाड़ियों की गणना के काम में लगा दिया गया। इस बदलाव और लगातार मिल रही प्रताड़ना से वे बेहद आहत थे और तनाव में रहने लगे थे। इसी मानसिक दबाव के चलते 22 फरवरी 2026 को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।

दिलीप सिंह ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया था वीडियो

शिकायत में यह भी बताया गया है कि आत्महत्या करने से पहले दिलीप सिंह ने अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उन्होंने तत्कालीन सीएमओ और दोनों कर्मचारियों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर झांसी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- अमित

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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