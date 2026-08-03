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Datia Election Result LIVE: दतिया उपचुनाव में BJP को बढ़त, आशुतोष तिवारी 1100 वोट से आगे निकले

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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Datia Election Result live : दतिया उपचुनाव रिजल्ट के परिणाम अगले कुछ घंटों में सामने आ जाएंगे। यहां भाजपा के आशुतोष तिवारी का मुकाबला कांग्रेस ने उम्मीदवार घनश्याम सिंह से है। 

Ashutosh Tiwari vs Ghanshyam Singh
आशुतोष सिंह और घनश्याम सिंह, दतिया उपचुनाव परिणाम

Datia Election Result Live : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, इसके लिए मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई गई हैं। दतिया उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आशुतोष तिवारी, आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव और 19 अन्य उम्मीदवारों से है।

बता दें कि, कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एक अदालत द्वारा धोखाधड़ी के एक केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण ही दतिया सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी थी। भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,700 से अधिक मतों से हराया था। भाजपा ने इस बार पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में भारती के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

दतिया उपचुनाव रिजल्ट LIVE अपडेट

Datia Election Result Live : दतिया में वोटों कई गिनती लगातार जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी 1100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं।

Datia Election Result Live : दतिया से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि सभी का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। हमें सभी से अपार समर्थन मिला है। मतदाताओं ने विकास के एजेंडे के आधार पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है।

Datia Election Result Live : बीजेपी के दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने कहा कि आज वोटों की गिनती का दिन है,और हम पूरी तरह तैयार होकर काउंटिंग सेंटर पहुंच गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नतीजे अच्छे होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कमजोर हो रही है। यहां तक कि उसका सीनियर नेतृत्व भी बंटा हुआ है। नतीजतन, उनका जमीनी संगठन बिखर रहा है, क्योंकि पार्टी अंदरूनी कलह और भ्रम फैलने जैसी समस्याओं से जूझ रही है।

Datia Election Result Live : दतिया शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8:00 बजे से 20 टेबलों पर मतगणना शुरू हो गई है, जो 15 राउंड तक चलेगी। 350 अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना कार्य में लगाया गया है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। सुबह 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। 9:00 बजे के बाद रुझान आना शुरू होंगे।

Datia Election Result Live : राजेंद्र भारती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का षड्यंत्र है और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भारती ने कहा कि उनका संघर्ष हमेशा मिश्रा के खिलाफ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि जनता 2028 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी।

Datia Election Result Live : दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सोमवार को घोषित होने वाले परिणाम से पहले कांग्रेस ने रविवार रात पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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