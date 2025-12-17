Hindustan Hindi News
दतिया में बीच सड़क लड़की को मारी गोली, फिर खुद भी कर ली खुदकुशी

दतिया में बीच सड़क लड़की को मारी गोली, फिर खुद भी कर ली खुदकुशी

संक्षेप:

दतिया के गोंदन में एक शादीशुदा युवक ने मंदिर से लौट रही युवती के सीने में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवती की हालत नाजुक है और पुलिस इसे 3 साल पुराने प्रेम प्रसंग से जोड़कर जांच कर रही है।

Dec 17, 2025 08:31 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्यप्रदेश के दतिया में बीच सड़क एक युवती को गोली मारने के बाद आरोपी युवक ने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। घटना गोंदन थाना क्षेत्र की है। जहां प्रेम प्रसंग के शक में यह खौफनाक वारदात सामने आई है। गोंदन थाना क्षेत्र के शाहपुर हनुमान मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक किशोरी को सिरफिरे युवक ने गोली मार दी। घटना कमलापुरी गांव के पास की है। आरोपी युवक ने पहले किशोरी का रास्ता रोका और फिर कट्टे से उसके सीने पर गोली चला दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां से हालत नाजुक होने पर दतिया जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल किशोरी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है और इलाज जारी है।

पुलिस के मुताबिक मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान गोंदन निवासी 25 वर्षीय मानवेंद्र यादव के रूप में हुई है। आरोपी पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। कट्टे से गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है।

गोंदन थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लव एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। नाबालिग के एक्स-रे में गोली हार्ट के पास से होकर पीछे निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई। मानवेंद्र व किशोरी के गांव 3 किमी की दूरी पर हैं। मानवेंद्र शादीशुदा था, किशोरी बीए कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में दोनों के बीच करीब दो-तीन साल से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आ रही है।

