मुझे साहब से मिलना है... कलेक्टर को नहीं पहचान पाया बुजुर्ग, अफसर भी मुस्कुरा गए; VIDEO

संक्षेप: मध्यप्रदेश के दतिया में जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को पहचान नहीं पाया और सादगी से खड़े अधिकारी से बार-बार असली कलेक्टर से मिलने की ज़िद करता रहा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है और लोग आईएएस अफसर की विनम्रता की तारीफ़ कर रहे हैं।

नहीं… मुझे कलेक्टर साहब से ही मिलना है। अरे मैं ही हूं साहब... ये बातचीत मध्यप्रदेश के दतिया के कलेक्ट्रर और एक बुजुर्ग के बीच हुई। दरअसल एक बुजुर्ग जनसुनवाई के दौरान अपनी अर्जी लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा। बुजुर्ग जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को नहीं पहचान पाया। वो बार-बार कलेक्टर से मिलने की जिद कर रहा था और वानखेड़े सादगी भरे अंदाज में उसे समझा रहे थे कि वही कलेक्टर हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोग आईएएस अफसर की सादगी की तारीफ कर रहे हैं।

मामला दतिया के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस का है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान इंदरगढ़ क्षेत्र के एक बुजुर्ग अपनी पेंशन से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे। उनकी बारी आई तो वे सामने खड़े युवा अधिकारी से अपनी अर्जी सौंपने में हिचकिचाने लगे।

बुजुर्ग बार-बार यही कहते रहे, "मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, अंदर ले चलिए।" उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साधारण स्वेटर पहने यह युवक खुद जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े हैं। बुजुर्ग की इस मासूम जिद और सादगी भरी बातों को सुनकर कलेक्टर सहित वहां मौजूद सभी अधिकारी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।