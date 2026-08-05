दतिया हार के बाद बदले सुर, विधानसभा स्पीकर तोमर ने कुशवाहा समुदाय से माफी मांगी
दतिया उपचुनाव में हार के बाद एमपी विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक विवादित बयान से कुशवाहा समुदाय ने BJP से दूर चला गया।
दतिया उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर कुशवाहा समाज पर बार-बार वफादारी बदलने की कथित टिप्पणी की थी। माना जा रहा है कि तोमर के बयान से कुशवाहा समुदाय नाराज होकर कांग्रेस के पाले में चला गया। सनद रहे इस उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने दतिया जिला इकाई को भी भंग कर दिया था।
जारी किया लिखित माफीनामा
नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कुशवाहा समुदाय को संबोधित करते हुए एक लेटर में अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वह सपने में भी कुशवाहा समाज का अपमान नहीं कर सकते हैं। तोमर ने लिखा- पिछले कुछ दिनों में, मैं भाजपा अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया था। उस बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि कुशवाहा समाज और हम एक-दूसरे के पूरक हैं...
जताया खेद, मांगी माफी
तोमर ने आगे कहा कि मैंने जीवन भर कुशवाहा समुदाय का सम्मान किया है। मैं आगे भी कुशवाहा समाज का सम्मान करता रहूंगा। मैं उनके अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि मेरे किसी शब्द से कुशवाहा समुदाय के किसी सदस्य को ठेस पहुंची है तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं अपने बयान से हुई तकलीफ के लिए खेद व्यक्त करता हूं।
मुरैना में दिया था बयान
नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में भाजपा जिलाध्यक्ष के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि एक समय था जब कुशवाहा समाज को भाजपा का समर्थक माना जाता था तब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे दलों का जन्म भी नहीं हुआ था। भाजपा ने उस कालखंड में कालीचरण कुशवाहा को टिकट दिया जब कोई पार्टी कल्पना नहीं कर सकती थी कि कुशवाहा समाज को टिकट दिया जा सकता है।
क्या कहा था?
नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा था कि भाजपा कुशवाहा समाज के प्रति समर्पित रही है, लेकिन यह बात अलग है कि बीच-बीच में कुशवाहा समाज थोड़ा इधर-उधर गुलाटियां खाता रहा है। इस कारण उसने अपनी विश्वसनीयता को खंडित किया है।
जीतू पटवारी ने शेयर किया था वीडियो
दतिया में उपचुनाव के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान पर खूब सियासत हुई थी। तोमर का यह बयान वायरल हो गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो शेयर करते हुए तोमर पर निशाना साधते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे नेता का ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। जीतू पटवारी ने तोमर को ओबीसी विरोधी बताते हुए कुशवाहा समाज से माफी मांगने को कहा था।
आंतरिक आकलन में क्या संकेत?
यह माफीनामा ऐसे वक्त में सामने आया है जब भाजपा का आंतरिक आकलन कुशवाहा समाज के समर्थन में कमी आने की ओर इशारा कर रहा है। कुशवाहा समाज दतिया निर्वाचन क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली OBC समूह में से एक है। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह की महज 6,016 वोटों से जीत को देखते हुए माना जा रहा है कि कुशवाहा समाज का थोड़ा सा भी कांग्रेस की ओर झुकाव निर्णायक साबित हुआ हो सकता है।
दतिया में 12 फीसदी वोट बैंक
दतिया में हार के बाद पार्टी के आत्म-मंथन में इस एंगल पर भी विचार हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर के विवादित बयान से पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा हो सकता है। दतिया में कुशवाहा समाज का लगभग 12 फीसदी वोट बैंक है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में इस वोट बैंक ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इस तरह दतिया में हार के बाद नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने वाले पार्टी के पहले नेता बन गए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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