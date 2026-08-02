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दतिया उपचुनाव के नतीजे से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड, आखिर क्यों?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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Congress suspends former MLA Rajendra Bharti: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से एक दिन पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पार्टी उम्मीदवार ने उन पर चुनाव में नुकसान पहुंचाने और भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाए थे।

दतिया उपचुनाव के नतीजे से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड, आखिर क्यों?
दतिया उपचुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड

Congress suspends former MLA Rajendra Bharti: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये आदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जारी किया। राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद ही दतिया सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा था।

कांग्रेस का यह कदम ऐसे समय आया है, जब हाल ही में दतिया उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि भारती उनके चुनाव प्रचार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलीभगत कर चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

कांग्रेस आलाकमान द्वारा जारी किया गया निलंबन प्रस्ताव

कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाए थे ये आरोप

घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि राजेंद्र भारती चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में काम करने के बजाय उनके अभियान को नुकसान पहुंचाने में लगे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व विधायक की गतिविधियां भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली थीं। इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।

नतीजों से पहले बढ़ा सियासी तापमान

दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस के इस फैसले को पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, राजेंद्र भारती की ओर से इस कार्रवाई पर अभी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि परिणाम से पहले कांग्रेस का यह फैसला दतिया की सियासत में नई चर्चा का विषय बन गया है।

राजेंद्र भारती ने इन आरोपों पर क्या कहा था?

राजेंद्र भारती ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "जो लोग खुद कांच के महलों में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि घनश्याम सिंह संभावित हार के डर को छिपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारती ने कहा कि वे वर्षों से जनता के बीच रहकर राजनीति करते आए हैं और दतिया की जनता जानती है कि किसने किसके लिए संघर्ष किया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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