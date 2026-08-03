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पीके की जीत के चर्चे, उधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी कर दिया बड़ा कमाल

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया उपचुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवार ने भारी भरकम वोट बटोर कर हर किसी को चौंका दिया। 

पीके की जीत के चर्चे, उधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी कर दिया बड़ा कमाल
बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में में प्रशांत किशोर ने तो मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने दिखाया कमाल

बिहार और मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे काफी चिलचस्प और चौंकाने वाले रहे। एक तरफ बिहार के बांकीपुर में बीजेपी का 30 सालों का गढ़ ढहाते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विधायक बन गए तो वहीं मध्य प्रदेश के नतीजों ने भी सबको हैरान कर दिया। वजह कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार नहीं बल्की तीसरे पायदान पर रही चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है। पश्चिम यूपी की इस पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया में 22 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए और मुकाबले को दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया।

पार्टी उम्मीदवार दामोदार यादव 'मंडल' भले ही तीसरे पायदान पर रहे हों लेकिन जिस तरह उन्हें हजारों में वोट पड़ते दिखाई दिए, उससे कई संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत ये कि अब मतदाताओं ने पारंपरिक दलों तक सीमित ना रहकर तीसरा विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। काउंटिंग के शुरुआती दौर में मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा था लेकिन फिर दमादार यादव की धीरे-धीरे बढ़ती वोटों की संख्या ने मुख्य दलों को भी चौंका दिया।

आजाद समाज पार्टी ने दतिया में कैसे किया कमाल?

आजाद समाज पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने खुद नगीना से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वह अपनी पार्टी के इकलौते चुने हुए उम्मीदवार है। इस बार आजाद समाज पार्टी ने पहले ही दतिया से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दामोदार यादव 'मंडल' बड़ी जनसभाओं और रोड से लेकर छोटी बैठकों में स्थानीय लोगों से मुालाकात तक, हर तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी पैठ मजबूत करने में लगे रहे। चंद्रशेखर आजाद भी खुद दतिया में दामोदर यादव के लिए रोड शो और जनसभा करने पहुंचे जिससे उन्हें पकड़ मजबूत करने में और मदद मिली। दामोदार यादव स्थानीय स्तर पर सक्रियता के साथ मैदान में उतरे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लगातार वंचित वर्ग के मुद्दों को उठाया और उनके अधिकारों की बात की, जिसका सीधा असर उन्हें नतीजों में दिखाई दिया।

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तीसरा विकल्प तलाश रहे मतदाता

राजनीतिक पंडितों की मानें तो दतिया उपचुनाव के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुख्य दलों से असंतुष्ट और नाराज स्थानीय लोगों का मोहभंग हुआ तो आने वाले समय में वह तीसरे विकल्प को मौका देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे।

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दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े प्रकरण में दो साल की सजा होने के बाद खाली हुई थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। उपचुनाव में मिली जीत के साथ कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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