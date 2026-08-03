पीके की जीत के चर्चे, उधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी कर दिया बड़ा कमाल
दतिया उपचुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवार ने भारी भरकम वोट बटोर कर हर किसी को चौंका दिया।
बिहार और मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे काफी चिलचस्प और चौंकाने वाले रहे। एक तरफ बिहार के बांकीपुर में बीजेपी का 30 सालों का गढ़ ढहाते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विधायक बन गए तो वहीं मध्य प्रदेश के नतीजों ने भी सबको हैरान कर दिया। वजह कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार नहीं बल्की तीसरे पायदान पर रही चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है। पश्चिम यूपी की इस पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया में 22 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए और मुकाबले को दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया।
पार्टी उम्मीदवार दामोदार यादव 'मंडल' भले ही तीसरे पायदान पर रहे हों लेकिन जिस तरह उन्हें हजारों में वोट पड़ते दिखाई दिए, उससे कई संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत ये कि अब मतदाताओं ने पारंपरिक दलों तक सीमित ना रहकर तीसरा विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। काउंटिंग के शुरुआती दौर में मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा था लेकिन फिर दमादार यादव की धीरे-धीरे बढ़ती वोटों की संख्या ने मुख्य दलों को भी चौंका दिया।
आजाद समाज पार्टी ने दतिया में कैसे किया कमाल?
आजाद समाज पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने खुद नगीना से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वह अपनी पार्टी के इकलौते चुने हुए उम्मीदवार है। इस बार आजाद समाज पार्टी ने पहले ही दतिया से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दामोदार यादव 'मंडल' बड़ी जनसभाओं और रोड से लेकर छोटी बैठकों में स्थानीय लोगों से मुालाकात तक, हर तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी पैठ मजबूत करने में लगे रहे। चंद्रशेखर आजाद भी खुद दतिया में दामोदर यादव के लिए रोड शो और जनसभा करने पहुंचे जिससे उन्हें पकड़ मजबूत करने में और मदद मिली। दामोदार यादव स्थानीय स्तर पर सक्रियता के साथ मैदान में उतरे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लगातार वंचित वर्ग के मुद्दों को उठाया और उनके अधिकारों की बात की, जिसका सीधा असर उन्हें नतीजों में दिखाई दिया।
तीसरा विकल्प तलाश रहे मतदाता
राजनीतिक पंडितों की मानें तो दतिया उपचुनाव के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुख्य दलों से असंतुष्ट और नाराज स्थानीय लोगों का मोहभंग हुआ तो आने वाले समय में वह तीसरे विकल्प को मौका देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे।
दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े प्रकरण में दो साल की सजा होने के बाद खाली हुई थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। उपचुनाव में मिली जीत के साथ कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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