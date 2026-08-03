‘भीतरघातियों से मेरा इतना ही कहना है कि’… दतिया उपचुनाव में हार के बाद छलका BJP उम्मीदवार का दर्द
Datia By Election Result: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने 6 हजार से ज्यादा वोट से बीजेपी उम्मीद आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त दी है।
Datia By Election Result: दतिया विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 15 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी हरा दिया है। घनश्याम सिंह ने 6056 वोटो से जीत दर्ज की है। घनश्याम सिंह शुरू से ही लगाता बढ़त बनाए हुए थे।
दतिया उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद आशुतोष तिवारी ने कहा है कि उनके लिए एमएलए एमपी बनना महत्वपूर्ण नहीं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा ‘चुनाव महत्व नहीं रखता, एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और फिर मां के साथ ऐसा मजाकिया अंदाज करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें दूसरा पक्ष भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने दिमाग में इस तरह की राजनीति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को "एक अलग तरह की पार्टी" के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी में काम करने वाला सबकी सेवा के लिए रहता है।’
नरोत्तम की जगह मिला था मौका
दरअसल दतिया उपचुनाव से पहले बीजीपी आलाकमान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था। पार्टी ने कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट न देकर आशुतोष तिवारी पर दांव खेला। वहीं नरोत्तम मिश्रा तो उम्मीदवार का पर्चा तक खरीद लाए थे। हालांकि उन्होंने इसके बावजूद तिवारी के लिए प्रचार किया और पूरा साथ देने का वादा भी किया था।
30 जुलाई को हुआ था मतदान
आपको बता दें कि दतिया में 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
क्यों हुए उपचुनाव?
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। रांजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किया गया था। वे 1998 बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले का सामना कर रहे हैं। इस वजह से उपचुनाव करवाए गए। राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,700 से अधिक मतों से हराया था।
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