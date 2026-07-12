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दतिया में भाजपा के सामने कौन सी दो चुनौतियां? वरिष्ठ नेताओं को मोर्चे पर लगाया

By Krishna Bihari Singh
भाषा, दतिया
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मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को मोर्च पर उतार दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दतिया में भाजपा के सामने कौन सी दो चुनौतियां? वरिष्ठ नेताओं को मोर्चे पर लगाया

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मैदान में भाजपा पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। दतिया सीट पर भाजपा के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। भाजपा के सामने जीत दर्ज कर कांग्रेस से सीट को वापस हासिल करने की बड़ी चुनौती है। भाजपा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को साधकर संगठन को मजबूत बनाए रखने की भी है। यही कारण है कि भाजपा दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का आक्रोश खत्म करने में जुट गई है।

वरिष्ठ नेताओं को मोर्चे पर लगाया

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का आक्रोश थामने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी खत्म कर के उनको साधने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इस कवायद के तहत रविवार को मैराथन बैठकें की गईं।

नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत

बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। कुछ स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसमें पुलिस के अधिकारी भी चोटिल हुए थे। इन घटनाओं को देखते हुए सीएम मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नरोत्तम मिश्रा से भोपाल में चर्चा की थी।

मैराथन बैठकें

भाजपा की ओर से दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के आक्रोश को खत्म करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, महेंद्र सिंह, देवड़ा, कृषि मंत्री और जिला प्रभारी ऐदल सिंह कंसाना और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक साथ और फिर कुछ अलग-अलग बैठकें कीं।

एकजुट रहने की अपील

भाजपा नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए मैदान में डंट जाने की गुजारिश की। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन सर्वोच्च है। ऐसे में पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए आशुतोष तिवारी के पीछे मजबूती से खड़े होना होगा।

कल पार्चा भरेंगे आशुतोष

सूत्रों की मानें तो आशुतोष तिवारी सोमवार को यहां कलेक्टर कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने कहा कि नामांकन के बाद दोपहर एक बजे किला चौक पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा को सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे।

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नरोत्तम के कार्यों को गिराकर ठोंका ताल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहकर विकास कार्य किया है। नरोत्तम मिश्रा ने लोगों का दिल जीता है लेकिन पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया है। नरोत्तम मिश्रा की ओर से दतिया में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर भाजपा उपचुनाव में जनता के बीच जा रही है। भाजपा दतिया सीट कांग्रेस से छीनेगी और तिवारी भारी बहुमत से विजयी होंगे।

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कांग्रेस ने उतारा पुराना खिलाड़ी

वहीं कांग्रेस ने 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए दतिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक मतों से हराया था।

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कांग्रेस MLA की चली गई थी विधायकी

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में राजेंद्र भारती को जमानत मिल गई थी। कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भारती की विधायकी चली गई थी। इसी कारण दतिया सीट पर उपचुनाव कराए जाने की जरूरत पड़ी थी। अब दतिया विधानसभा सीट पर मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी।

(बदलाव के साथ पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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