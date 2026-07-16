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'आशुतोष तिवारी को'... दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले नरोत्तम मिश्रा; एक नसीहत भी

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए गुरुवार को पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मिश्रा ने तिवारी के लिए वोट मांगे और साथ एक नसीहत भी दी।

'आशुतोष तिवारी को'... दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले नरोत्तम मिश्रा; एक नसीहत भी

दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। भाजपा कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में भाजपा के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह कमल को सामने रखकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा आशुतोष तिवारी को मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए। कमल की जीत ही हमारा लक्ष्य है।

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भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या ? यह भी बताया

डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं, बल्कि संगठन और विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर पार्टी दतिया उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी।

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आशुतोष तिवारी ने क्या कहा?

इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा से जनता के बीच काम करेंगे।

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को पूरी ताकत से मैदान में उतार दिया है। वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे और कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए पार्टी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा कि यह रणनीति मतदान के दिन कितना असर दिखाती है।

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"भूलने वाले प्राणी नहीं हैं"

वहीं इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता बैठक ने मंच से जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला था।उन्होंने कलेक्टर और एसपी को चेतावनी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि वह "भूलने वाले प्राणी नहीं हैं" और "दोस्ती व दुश्मनी दोनों याद रखते हैं।" उन्होंने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मिश्रा ने जिला प्रशासन पर खुलकर निशाना साधा। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने दतिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को चेतावनी भरे लहजे में कहा "मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं।

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Mohit

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