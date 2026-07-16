'आशुतोष तिवारी को'... दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बोले नरोत्तम मिश्रा; एक नसीहत भी
दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए गुरुवार को पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मिश्रा ने तिवारी के लिए वोट मांगे और साथ एक नसीहत भी दी।
दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। भाजपा कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में भाजपा के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई।
सभा को संबोधित करते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह कमल को सामने रखकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा आशुतोष तिवारी को मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए। कमल की जीत ही हमारा लक्ष्य है।
भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या ? यह भी बताया
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं, बल्कि संगठन और विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर पार्टी दतिया उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी।
आशुतोष तिवारी ने क्या कहा?
इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा से जनता के बीच काम करेंगे।
दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को पूरी ताकत से मैदान में उतार दिया है। वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे और कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए पार्टी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा कि यह रणनीति मतदान के दिन कितना असर दिखाती है।
"भूलने वाले प्राणी नहीं हैं"
वहीं इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता बैठक ने मंच से जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला था।उन्होंने कलेक्टर और एसपी को चेतावनी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि वह "भूलने वाले प्राणी नहीं हैं" और "दोस्ती व दुश्मनी दोनों याद रखते हैं।" उन्होंने हाल ही में हुए चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मिश्रा ने जिला प्रशासन पर खुलकर निशाना साधा। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने दतिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को चेतावनी भरे लहजे में कहा "मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग