Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़dancing cop ranjeet singh demoted after chat dispute
लड़की को होटल वाला ऑफर देना महंगा पड़ गया, MP के डांसिंग कॉप का घट गया कद

लड़की को होटल वाला ऑफर देना महंगा पड़ गया, MP के डांसिंग कॉप का घट गया कद

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर में नाचते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले रंजीत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है उनका डिमोशन। एक चैट विवाद में विभागीय जांच के बाद रंजीत का डिमोशन (पद घट जाना) हो गया है।

Jan 30, 2026 05:05 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर में नाचते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले रंजीत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है उनका डिमोशन। एक चैट विवाद में विभागीय जांच के बाद रंजीत का डिमोशन (पद घट जाना) हो गया है। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद से हटाकर उन्हें दोबारा आरक्षक बना दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले दिनों एक युवती ने कुछ चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए रंजीत सिंह पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने और ड्यूटी अनुशासन के उल्लंघन के गंभीर आरोपों के बाद विभाग ने कड़ा फैसला लेते हुए रणजीत का डिमोशन आदेश जारी कर दिया है। पुलिस उपायुक्त प्रकाश परिहार की ओर से 28 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को दिया गया कार्यवाहक प्रभार निरस्त किया जाता जाता है। रंजीत सिंह को आरक्षक के मूल पद पर वापस किया जाता है।

ये भी पढ़ें:बर्थडे पार्टी के दौरान नाबालिग से दरिंदगी, MP के अशोक नगर में खौफनाक वारदात

रील्स से चैट कांड तक, लगातार सुर्खियों में रंजीत

रणजीत पिछले कुछ समय से वर्दी में डांस रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, जिनमें कभी फिल्मी गानों पर थिरकना तो कभी डायलॉगबाजी शामिल थी। इन्हीं रील्स के सहारे उसने लोकप्रियता भी हासिल की। इस बीच युवती की ओर से सोशल मीडिया पर की गई शिकायत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और अंततः पुलिस कमिश्नर ने दंडात्मक आदेश जारी कर दिया।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की ओर से जारी आदेश

क्या है लड़की, होटल वाला विवाद

दरअसल, पिछले साल सितंबर में एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंशर ने चैट के कुछ स्क्रीनशॉट के साथ आरोप लगाया कि इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने उसे आपत्तिजनक मैसेज भेजे। लड़की ने आरोप लगाया कि रंजीत ने उन्हें इंदौर बुलाया और होटल-टिकट आदि की व्यवस्था करने की बात कही। हालांकि, रंजीति ने अपने बचाव में कहा था कि अधूरी बातचीत दिखाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

लाइन हाजिर कर दिया गया था

लड़की का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने तुरंत ऐक्शन लिया। विभागीय जांच का आदेश देते हुए रंजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था।

रिपोर्ट- हेमंत

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|