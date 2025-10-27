Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़dalit youth beaten to death tension in area police force deployed
MP में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव; भारी पुलिस फोर्स तैनात

संक्षेप: मध्य प्रदेश के भिंड में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी है।

Mon, 27 Oct 2025 09:05 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
मध्यप्रदेश के भिंड जिले में मामूली विवाद के बाद 35 वर्षीय एक दलित व्यक्ति की उसके पड़ोसियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गांव में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और घर को आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रुद्र प्रताप सिंह जाटव के रूप में हुई है और उसका पड़ोस के ही एक परिवार के साथ विवाद था। पुलिस ने बताया कि शनिवार को दूसरे परिवार के पांच सदस्यों ने जाटव पर कथित रूप से लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दाबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि हमले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति भी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि जाटव को पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे ग्वालियर भेज दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि जाटव की मौत की खबर से गांव में तनाव फैल गया और उसके रिश्तेदारों और अन्य ग्रामीणों ने एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भिंड के पुलिस अधीक्षक (एसपी) असित यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी रणवीर कौरव, आशु कौरव, प्रह्लाद कौरव, राजीव कौरव और कुंवर सिंह कौरव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। शांति बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

Madhya Pradesh News Mp News
