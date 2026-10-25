एमपी में भी भारी बारिश कराएगा चक्रवाती तूफान; किन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट?
MP Mausam: बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
Madhya Pradesh Mausam: बंगाल की खाड़ी पर बने एक अवदाब के 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह के आसपास इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस तूफान के कारण दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस तूफान के कारण ओडिशा में 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का असर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक देखा जाएगा।
2 दिन बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, इस तूफान के प्रभाव से 28 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का असर पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 29 अक्टूबर तक देखा जा सकता है। 29 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इस तूफान के कारण 30 अक्टूबर को कुछ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं।
28 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मैहर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
29 अक्टूबर को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को एमपी के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को एमपी के सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, मैहर जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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