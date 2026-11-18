MP में दिखेगा तूफान 'अकवान' का असर, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, जानिए लोकेशन और डेट
बंगाल की खाड़ी में बना तूफान 'अकवान' का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में बना तूफान 'अकवान' का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया है कि अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। जानिए आंधी-बारिश की संभावना किन इलाकों में बनती दिख रही है।
‘अकवान’ चक्रवात का असर कब देखने को मिलेगा?
IMD के रीजनल स्टेशन ने बताया है कि ‘अकवान’ चक्रवात का असर 21 नवंबर को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राज्य के बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अनुमान लगाया गया है कि अगले 24 घंटे के भीतर चार इंच तक बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50Km प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के चलने के भी आसार जताए गए हैं। राज्य में 20 और 21 नवंबर को जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।
‘अकवान’ चक्रवात का असर कहां-कहां देखने को मिलेगा?
बालाघाट और डिंडौरी के अलावा खरगौन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा का जिक्र किया गया है। जहां तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।
तेजी से एमपी की तरफ बढ़ रहा 'अकवान' तूफान
बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवन' का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ सकता है। यह तूफान उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 नवंबर की दोपहर तक इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच टकराने की संभावना है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं, उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसके चलते मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है।
बीते 24 घंटों के दौरान एमपी में कहां-कितना रहा तापमान
बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किए जाने वाले तापमान की बात करें तो कटनी में सबसे कम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हीं गुना में सबसे ज्यादा 32.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कम तापमान वाले अन्य इलाकों में शहडोल-9, अमरिया-10.9, रीवा-11, दमोह-11.2 डिग्री तापमान रहा। वहीं अगर ज्यादा तापमान वाले इलाकों की बात करें तो खंडवा में 32.1, खरगौन में 32, नर्मदापुरम में 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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