MP में धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने मंदिर के बाहर जानवर की पूंछ काटकर टांग दी

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 6 Sep 2025 03:56 PM
मध्य प्रदेश में धार्मिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर के बाहर किसी जानवर की पूंछ काटकर टांग दी। सुबह जब मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों को मंदिर परिसर के बाहर पूंछ टंगी हुई दिखाई दी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन से इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लसूडिया थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी जानवर की पूंछ मंदिर के बाहर टांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूंछ गाय की है। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि यह असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है।

घटना शनिवार सुबह 7:00 की बताई जा रही है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों को किसी मंदिर परिसर के बाहर किसी जानवर की कटी हुई एक पूंछ टंगी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जो पूंछ मंदिर के बाहर टांगा गया था उस पर ताजा खून लगा हुआ था।

लसूडिया पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि आसपास कुछ मुस्लिम बस्तियां भी हैं। ऐसे में धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से यह किसी असामाजिक तत्व द्वारा यह कार्य की जा सकती है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

वहीं, एसीपी आदित्य पटले से पूरे मामले को लेकर जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सूचना आने के बाद हमने पुलिस फोर्स को इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कहा है। पूंछ को एफएसएल की टीम द्वारा लैब में भेज दिया गया है। पूंछ में ताजा खून लगने के कारण यह आसपास के इलाके के जानवर का हो सकता है। यह पूंछ गाय, भैंस या किसी अन्य जानवर की हो सकती है। अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

रिर्पोटः हेमंत

