MP में मुस्लिम पुलिस अधिकारी लगाने लगीं जय श्रीराम के नारे, सनातन विरोधी बताने पर दिया निडर हो जवाब

ग्वालियर में शुरू हुए अंबेडकर मूर्ति विवाद के बाद भले ही दलित संगठनों व अन्य संगठनों ने आंदोलन करने की अपनी घोषणा को वापस ले लिया हो, लेकिन शहर का माहौल अब भी गरम है। ऐसे में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार हजार जवानों की तैनाती की गई है। इसी बीच मंगलवार को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की उस वक्त पुलिस के साथ तनातनी हो गई, जब वह अपने लोगों के साथ मंदिर के बाहर सुंदर कांड का पाठ करने जा रहे थे। लेकिन शहर में धारा 163 लागू होने की वजह से सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस और चल समारोह पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी वजह से सीएसपी हिना खान उन्हें रोक देती हैं।

सुंदरकांड करने से रोके जाने पर नाराज अधिवक्ता अनिल मिश्रा उन्हें सनातन विरोधी बता देते हैं, और अपने समर्थकों के साथ जय श्रीराम के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे में सीएसपी हिना खान भी उनकी आंखों में आंखें डालकर जय श्रीराम का नारा लगाते हुए उन्हें जवाब देती हैं। साथ ही कहती हैं कि आप मुझे इस तरह नहीं डरा सकते। दोनों के बीच हुई इस तीखी बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सीएसपी बोलीं- यह एसडीएम साहब का फैसला दरअसल अधिवक्ता अनिल मिश्रा के समर्थक सुंदरकांड आयोजन करना चाह रहे थे, लेकिन सीएसपी हिना खान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उनकी बहस होने लगी। इसी बीच अनिल मिश्रा सीएसपी को कहते हैं कि आपने हमारे लोगों को रोका है। इस पर हिना खान कहती हैं कि मैंने नहीं रोका है, यह एसडीएम साहब का फैसला है। इस पर अनिल मिश्रा कहते हैं कि आपने दो बार ऐसा किया है और इसके बाद उन्होंने खान पर सनातन विरोध का आरोप लगा दिया।

सीएसपी ने निडर होकर लगाए जयश्री राम के नारे सनातन विरोधी बताए जाने पर हिना खान भी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि यह सनातन का विरोध नहीं है। इसी बीच अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनके समर्थक कहते हैं कि यह सनातन का ही विरोध है और सब मिलकर जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तब उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए सीएसपी हिना खान भी बढ़ चढ़कर जय श्रीराम के नारे लगाने लगती हैं।

ऐसे में अनिल मिश्रा व अन्य लोगों को नारेबाजी करते हुए देख, डीएसपी हिना खान भी उनके सामने जाकर जय श्रीराम के नारे लगाने लगती हैं। अपने ऊपर लगे सनातन विरोधी के आरोप का जवाब देने के लिए वह चार बार अनिल मिश्रा की आंखों में आखें डाल जय जय श्रीराम बोलती हैं और फिर मिश्रा से पूछती हैं कि और कुछ। हालांकि इसके बाद भी अनिल मिश्रा के समर्थक कुछ बोलते हैं तो सीएसपी कहती हैं कि गलत मत करो। आप लोग श्रीराम का नारा लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगी।

उधर सुंदरकांड विवाद को लेकर मंदिर में मौजूद मंदिर के पुजारी ने कहा कि एसपी साहब ने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हमारी अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं करवाना। हमने उनके आदेश का पालन किया है।