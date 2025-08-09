crpf jawan mohit body reached home shajapur on rakshabandhan sisters fainted after seeing रक्षाबंधन पर तिरंगा में लिपटकर घर आया भाई, रोते हुए बहनों ने बांधी राखी; फिर दी अंतिम विदाई, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन पर तिरंगा में लिपटकर घर आया भाई, रोते हुए बहनों ने बांधी राखी; फिर दी अंतिम विदाई

रक्षाबंधन पर जहां बहनें अपने भाइयों के साथ उत्सव की तैयारी करती हैं, वहीं शाजापुर के रानी बडोद गांव में एक हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला। मणिपुर में सीआरपीएफ की 120 बटालियन में तैनात जवान मोहित सेन का शव जब रक्षाबंधन के दिन उनके घर पहुंचा, तो उनकी बहनें बेहोश हो गईं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 04:22 PM
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के रानी बडोद गांव के मोहित सेन (22) का निधन मणिपुर में हो गया। वह सीआरपीएफ की 120 बटालियन में तैनात थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हादसे के शिकार हो गए थे और गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, उनकी पोस्टिंग दो साल पहले मणिपुर में हुई थी। रक्षाबंधन के दिन शनिवार को उनका पार्थिव शरीर भोपाल से अकोदिया होते हुए गांव पहुंचा। मोहित की पार्थिव शरीर देखते ही बहनें, परिवार और ग्रामीण शोक में डूब गए।

अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़

मोहित के पिता आनंदीलाल और भाई अंकित हेयर सैलून चलाते हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह निधन की खबर मिली। शनिवार सुबह 7:30 बजे पार्थिव शरीर अकोदिया थाने पहुंचा, फिर गांव तक अंतिम यात्रा निकली। इस दौरान अंतिम यात्रा में तिरंगा थामे युवाओं सहित भारी भीड़ उमड़ी।

राखी बांधकर दी अंतिम विदाई

रक्षाबंधन पर बहनें मोनिका, राधिका और सोनिका ने राखी बांधकर मोहित को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बहनों की आंखें नम थी। आंखों से गिर रहे आंसू को देख वहां मौजूद लोग भी रोने लगे। हर कई विधाता को ही कोस रहा था। वहीं, अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र से आए अन्य लोगों की आंखें भी नम थीं।

सलामी देकर मोहित को दी गई अंतिम विदाई

मोहित के सम्मान में मुक्तिधाम को सजाया गया। गांव से अकोदिया तक फ्लेक्स लगे थे। डीजे और ढोल पर राष्ट्रीय भक्ति गीत बज रहे। 120 बटालियन के जवानों ने सलामी देकर मोहित को अंतिम विदाई दी। इस दौरान मोहित जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगते रहे।

