Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़crowns worth 3 lakh theft from temple in shahdol madhya pradesh
परिक्रम के बाद चरण वंदना भी की, शहडोल में मंदिर से 3 लाख के मुकुट उड़ा ले गया चोर

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के शहडोल में चोरी की घटना सामने आई है। यहां मंदिर में पहुंचे चोर ने पहले परिक्रमा की फिर चरण वंदना करने लगा। इसके बाद वो चांदी के तीन मुकुट लेकर फरार हो गया।

Dec 27, 2025 11:27 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मंदिर में अजब-गजब चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोर भक्त बनकर मंदिर में पहुंचा और भगवान की प्रतिमाओं को प्रणाम कर प्रतिमाओं की परिक्रमा करने के बाद भगवान के तीन बड़े और तीन छोटे चांदी के मुकुट ले उड़ा। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चोरी करने से पहले चोर ने प्रतिमाओं की परिक्रमा की और चरण वंदना भी की। फुटेज में चोर की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।

बताया जा रहा है कि चोर लगभग 2 किलोग्राम चांदी के आभूषणों ओर मुकुट लेकर फरार हो गया, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इस सब में हैरानी की बात यह है कि चोर ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा से मुकुट चोरी नहीं किया। जिससे यह घटना और भी रहस्यमयी बन गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

शहडोल जिले के संभागीय मुख्यालय में देवालय अब सुरक्षित नही रह गए हैं। मंदिर में संध्या आरती के दर्शन करने पहुंचे अज्ञात चोर ने मंदिर में घुसने से पहले जूते उतारे, चरण वंदन किया और भगवान की परिक्रमा करने के बाद चांदी के मुकुट चुरा लिए। बताया जा रहा है कि भय या श्रद्धा के कारण उसने हनुमान जी के मुकुट को हाथ तक नहीं लगाया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सबूत बन गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची ओर जांच पड़ताल के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई।

सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वारदात में चोर पहले एक भक्त की तरह मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में घुसने के बाद उसने श्री बालाजी, लक्ष्मी देवी और भू देवी भगवान की प्रतिमाओं को प्रणाम कर प्रतिमाओं की परिक्रमा करने के बाद प्रतिमाओं पर लगे चांदी के मुकुट उतारे। इसके बाद, उसने नीचे स्थित राम दरबार में भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिमाओं पर चढ़े चांदी के मुकुट भी अपने साथ रख लिए ओर वंहा से फरार हो गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि एक अज्ञात चोर ने श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिमाओं के चांदी के मुकुट चोरी किए हैं। यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

Mohammad Azam

