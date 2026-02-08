Hindustan Hindi News
cousin and friend rape two sister in gwalior
MP : नाबालिग समेत 2 सगी बहनों से रेप, मौसेरे भाई और दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किशोरी समेत दो सगी बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 22 साल की विवाहिता और उसकी नाबालिग बहन के साथ उनके ही मौसेरे भाई व उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया।

Feb 08, 2026 11:02 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किशोरी समेत दो सगी बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 22 साल की विवाहिता और उसकी नाबालिग बहन के साथ उनके ही मौसेरे भाई व उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया। बहनों ने अब इस संबंध में पुलिस में शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना बिजौली थाना स्थित एक गांव की है।

दतिया निवासी 22 वर्षीय युवती की शादी ग्वालियर में हुई है। युवती का पति पेंटर है और अभी गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता है। पीड़िता के एक बच्ची है, जिसकी देखरेख के लिए वह अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बहन को साथ रखती है। पिछले दो साल से विवाहित युवती की दोस्ती मोसेरे भाई से है और उनके बीच बातचीत होती थी। वह कई बार उसके घर भी आकर रुकता था। विवाहित युवती के अनुसार, वह अपनी बहन के साथ शीतला माता मंदिर गई थी। वहां से लौटते समय काफी अंधेरा हो गया था। वहां पर उनको मौसेरा भाई और उसका दोस्त अमन खान मिला था। दोनों ने अंधेरा काफी होने पर सुरक्षा की दृष्टि से दोनों बहनों को घर छोड़ने के लिए कहा। यहां पर मौसेरे भाई और अमन ने उन्हें बताया कि रात अधिक हो गई है और वह उनके घर पर ही रुकेंगे। इसके बाद वह उनके साथ उनके घर आ गए और उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद वह सो गए।

रात में मौसेरे भाई उसके पास पहुंचा और उसका दोस्त अमन खान उसकी नाबालिग बहन के पास पहुंचा और जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी मौसेरा भाई उसके साथ गलत काम कर चुका है।

शादी का झांसा देकर रुपये और पायल हड़पीं

सुबह मौसेरा भाई और अमन खान ने उन्हें शादी का झांसा दिया और उन्हें साथ लेकर निकले गए। रेलवे स्टेशन पर टिकट कराने और रहने-खाने के लिए पैसे नहीं होने की बात कहकर मौसेरे भाई ने उनसे 40 हजार रुपये और 1 जोड़ी चांदी की पायल हड़प लीं। इसके बाद वह कहीं चले गए। वह काफी देर इंतजार करती रहीं, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। इसके बाद वह मौसी के घर पहुंची तो वह गायब था।

मारने की दी धमकी

धोखे का शिकार पीड़िता वापस मायके पहुंची तो मौसेरा भाई वहां पर मिला। महिला ने गलत काम को लेकर विरोध किया और उससे पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगा। उस समय डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अब उन्होंने घटना की जानकारी मां व पिता को दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

एसडीओपी बेहट मनीष यादव ने बताया दो बहनों के साथ दो युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही, शादी का झांसा देकर उनके जेवर और नकदी भी ऐंठी है।आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
