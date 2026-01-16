Hindustan Hindi News
court sentenced hanging rape murder convict of 3 year old girl in shahdol madhya pradesh
3 साल की बच्ची से रेप के बाद कर दी थी हत्या, MP में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा; पत्नी को भी जेल

3 साल की बच्ची से रेप के बाद कर दी थी हत्या, MP में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा; पत्नी को भी जेल

संक्षेप:

एमपी के ​शहडोल में विशेष न्यायालय ने मानवता को शर्मसार करने वाले तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में माननीय विशेष पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी भानू धीमर उर्फ रामनारायण ढीमर को दोषी मानते हुए को फांसी की सजा सुनाई है।

Jan 16, 2026 10:11 am IST
मध्य प्रदेश के ​शहडोल में विशेष न्यायालय ने मानवता को शर्मसार करने वाले तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में माननीय विशेष पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी भानू धीमर उर्फ रामनारायण ढीमर को दोषी मानते हुए को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को भी चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।

मामले में आरोपी ने पीड़िता की माँ को डराया-धमकाया और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और पुलिस जांच ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी कुबेन्द्र शाह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी कर मासूम को इंसाफ दिलाया।

कोर्ट ने निर्भया केस से की तुलना

घटना मार्च 2023 की है, जब खैरहा के ग्राम छिरहटी में आरोपी भानू धीमर ने तीन साल की मासूम के साथ बर्बरता की थी, इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया था। जज सुशील कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को अपनी टिप्पणी में इस केस की तुलना निर्भया केस से करते हुए इसे "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" केस बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उस रात क्या हुआ था

रात में पीड़िता की मां मोहल्ले में आयोजित शादी समारोह में गई थी और अपनी तीन साल की बेटी शिवांगनी को घर में बिस्तर पर सुलाकर गई थी। घर में उस समय उसके पति का दोस्त आरोपी भानू उर्फ रामनारायण ढीमर मौजूद था। इसके बाद रात करीब 11 बजे जब मां वापस लौटी, तो उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई बेहोश हालत में मिली। मासूम के चेहरे, गाल और गले पर चोट के गहरे निशान थे। इसके बाद मां ने जब आरोपी से इसके बारे में पूछा तो वह शराब के नशे में था। उसने कहा कि बच्ची रो रही थी, इसलिए उसने थप्पड़ मार दिए। जब महिला ने पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कही तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ रेप किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया, जिससे आरोपी की हैवानियत की पुष्टि हुई। इसके बाद कोर्ट में केस की सुनवाई हुई।

पीड़िता की मां ने बयान में बताया की आरोपी ने डराते हुए कहा कि पुलिस को बताना कि बच्ची बिस्तर से गिर गई है, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसके डर से ही महिला ने शुरुआती बयान में सच्चाई नहीं बताई। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे पहले बुढार अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया। इस दौरान बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इलाज के दौरान 7 मार्च 2023 को मासूम की मौत हो गई।

दूसरे पक्ष के वकील ने दलील दी कि किसी अन्य वस्तु या अंग से भी चोट पहुंच सकती है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। प्रोफेसर ने साक्ष्यों और तर्कों के साथ यह साबित किया कि मासूम के साथ रेप हुआ है। उनके इस बयान को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इसी आधार पर मुख्य आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई।

ऐसे अधिकारियों को समाज में जीने का अधिकार नहीं: कोर्ट

न्यायधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने आरोपी रामनारायण ढीमर को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा की 3 साल की मासूम के साथ हुई घटना निर्भया केस की याद दिलाती है। यह मामला "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" श्रेणी में आता है। जब मासूम के साथ रेप किया जा रहा था तो उसका दर्द अकल्पनीय रहा होगा। उसके जननांग ठीक से विकसित भी नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है... ऐसे मामलों के अपराधियों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है।

