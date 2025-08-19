Court seeks bond from former air hostess as mother-in-law alleges domestic violence in MP सास के साथ झगड़ा नहीं करूंगी; बहू से परेशान महिला पहुंची कोर्ट, अदालत ने एयरहोस्टेस से मांग लिया बॉन्ड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
सास के साथ झगड़ा नहीं करूंगी; बहू से परेशान महिला पहुंची कोर्ट, अदालत ने एयरहोस्टेस से मांग लिया बॉन्ड

महिला के बेटे और बहू के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। इसके बाद भी पूर्व एयरहोस्टेस बहू अपनी सास के घर पहुंच जाती है और उसके साथ विवाद करते हुए गाली-गलौज कर उसे धमकाती है।  

Sourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेशTue, 19 Aug 2025 08:19 PM
इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बहू द्वारा घरेलू हिंसा करने से एक सास इतनी परेशान हो गई कि उसने कोर्ट की शरण ले ली। जिसके बाद जिला अदालत ने पूर्व एयर होस्टेस बहू को इस आशय का बॉन्ड भरकर देने को कहा है कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला की बहू को यह आदेश भी दिया कि जब तक वह इस मामले में अदालत के सामने हाजिर नहीं हो जाती, तब तक वह खुद या किसी दूसरे व्यक्ति के जरिये अपनी सास के साथ किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेगी। जिला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) द्वारा घरेलू हिंसा को लेकर सास की तरफ से बहू के खिलाफ प्रस्तुत शिकायत स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया गया।

दरअसल सास ने अपनी बहू पर 6 अगस्त की शाम उसके घर में जबरन घुसकर हाथापाई और गाली-गलौज करने तथा मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद सास ने अपने वकील के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपनी शिकायत कोर्ट में प्रस्तुत की।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 13 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा कि केस के दस्तावेजों पर गौर करने से पहली नजर में लग रहा है कि शिकायतकर्ता महिला की बहू ने उसके घर में घुसकर उसके साथ घरेलू हिंसा की है। JMFC अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया। आदेश में महिला की बहू से कहा गया है कि वह इस आशय का बॉन्ड भरकर पेश करे कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगी।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला खजराना क्षेत्र में रहती है। उसके फोटोग्राफर बेटे ने महू में रहने वाली एक युवती से साल 2020 में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद बेटा ससुराल में रहने लगा, जिसकी वजह से नाराज होकर महिला ने बेटे और बहू से सभी संबंध तोड़ लिए और उन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद बेटे-बहू के बीच भी विवाद हो गया और बेटा उससे अलग रहने लगा और दोनों के बीच फिलहाल तलाक का केस भी चल रहा है। बेटे के बहू से संबंध तोड़ने व ससुराल से जाने के बाद बहू आए दिन सास के घर आकर हंगामा और परेशान करने लगी। जिससे परेशान सास ने तंग आकर अदालत की शरण ली।

पीड़ित महिला के वकील आशीष एस. शर्मा ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनकी मुवक्किल महिला के बेटे और बहू के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। शर्मा ने बताया कि सास के साथ घरेलू हिंसा के आरोप का सामना कर रही बहू एयर होस्टेस रह चुकी है और उसने उनकी मुवक्किल के फोटोग्राफर बेटे के साथ 2020 में प्रेम विवाह किया था।

Madhya Pradesh News
