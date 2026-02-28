आखिरी सांस तक जेल में रहेगा बलात्कारी बाप, कोर्ट ने कहा- वह टूटी थी और अपनों से हारी थी
मध्य प्रदेश में नाबालिग बेटी से कई बार रेप करने के दोषी बाप को कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बेटी का बचपन बार-बार भरोसे के टूटने से सिसकता रहा। पिता के विश्वासघात ने उसकी हर खुशी को बुझा दिया था। वह टूटी थी, अपनों से हारी थी।
मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना इलाके में नाबालिग बेटी से कई बार रेप के दोषी बाप को कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़िता के साहस की तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि पर वह टूटी थी, अपनों से हारी थी पर बिखरी नहीं। उसने सच की रोशनी और अटल साहस से न्याय के दरवाजे को खटखटाया।
मामला वर्ष 2024 का है। जिले के म्याना इलाके में 12 साल की नाबालिग ने 27 अक्टूबर को म्याना थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह आठ बहन-भाई है। सबसे बड़ा भाई जेल में है। उससे छोटा एक भाई और है। वह खुद तीसरे नंबर की है। उससे छोटी 3 बहनें और दो भाई हैं। उसके पिता शराब पीते हैं।
पीड़िता ने बताया कि उसके मम्मी-पापा का झगड़ा हो गया था। उसके पिता शराब पीकर मां को मार रहे थे, इसलिए उसकी मां उसकी सबसे छोटी बहन को लेकर उन्हें बिना बताए घर से चली गई थी। उसी दिन उसके पिता उसकी मां की रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे। रात में शराब पीकर रात के लगभग 10-11 बजे उसके पिता ने उसे गोदी में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गए। कहने लगे कि मुझे तेरे साथ पति-पत्नी जैसा संबंध बनाना है। वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।
पीड़िता ने आगे बताया कि उसकी मां के जाने के एक महीने बाद पता चला कि वह मामा के यहां गई है। इस पर उसने अपने ने पिता से कहा था कि मम्मी को ले आओ। इस पर पिता ने उससे कहा कि मम्मी की क्या जरूरत है, तू तो है मेरे पास। 5-6 महीनों में पिता ने उसके साथ कई बार गलत काम किया। डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई।
नाबालिग ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले जब मामा के यहां से मां लौटी तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई। इस पर मां ने कहा कि अभी किसी से नहीं कहते हैं दोबारा कुछ करेगा तो रिपोर्ट करने चलेंगे। रिपोर्ट लिखाने से पांच दिन पहले आधी रात में नाबालिग को उसके पिता उठाकर खेत में ले गए। वहां पर मुंह दबाकर जबरदस्ती गलत काम किया। वह चिल्लाई तो उसके पिता ने उसके बाल पकड़कर उसे बहुत मारा। पिता कह रहा था कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा।
सुबह जब पिता बाजार चला गया तो नाबालिग ने सारी बात मां को बताई। उसके बाद दोनों रिपोर्ट लिखने थाने पहुंचीं। पुलिस ने नाबालिग को शिकायत पर उसके पिता के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
मामले की पैरवी कर रही एडीपीओ ममता दीक्षित ने बताया कि सुनवाई के दौरान नाबालिग की मां अपने बयानों से मुकर गई। उसने नाबालिग बेटी से भी कहा कि वह भी अपने बयान बदल दे। हालांकि, कोर्ट में बयान देने के दौरान नाबालिग ने जज और सरकारी वकीलों से कहा कि वह उसकी मां को यही बताए कि लड़की ने पिता के पक्ष में ही बयान दिए हैं।
मामले में DNA रिपोर्ट ने भी अहम भूमिका निभाई। DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिससे यह और स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने नाबालिग के साथ गलत काम किया गया। पॉक्सो मामलो की विशेष न्यायाधीश सोनाली शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
