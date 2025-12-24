एमपी में अतिक्रमण हटाए जाने पर बवाल, तहसीलदार और CMO निलंबित

संक्षेप: मध्यप्रदेश के देवास जिले में बुधवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में एक दंपति ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एमपी के देवास में बुल्डोजर एक्शन पर

मध्यप्रदेश के देवास जिले में बुधवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में एक दंपति ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद एक तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक यह घटनाक्रम जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर सतवास कस्बे में हुआ, जब प्रशासन का दल स्थानीय कारोबारी संतोष व्यास द्वारा किया गया कथित अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। अधिकारियों ने बताया कि व्यास के खिलाफ प्रशासन को शिकायत मिली थी कि वह सार्वजनिक गटर पर कब्जा करके मकान का अवैध निर्माण करा रहे हैं जिससे पड़ोसियों के घरों में गंदा पानी भर रहा है।

चश्मदीदों के मुताबिक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध के दौरान एक तहसीलदार से बहस के बाद व्यास और उनकी पत्नी जयश्री ने कथित रूप से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाकर दंपति को एक नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें गंभीर हालत में इंदौर के एक चिकित्सालय भेज दिया गया।