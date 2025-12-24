एमपी में अतिक्रमण हटाए जाने पर बवाल, तहसीलदार और CMO निलंबित

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Couple sets fire to protest encroachment removal, tehsildar and CMO suspended
मध्यप्रदेश के देवास जिले में बुधवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में एक दंपति ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एमपी के देवास में बुल्डोजर एक्शन पर

Dec 24, 2025 09:44 pm ISTRatan Gupta भाषा, देवास
मध्यप्रदेश के देवास जिले में बुधवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में एक दंपति ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद एक तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक यह घटनाक्रम जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर सतवास कस्बे में हुआ, जब प्रशासन का दल स्थानीय कारोबारी संतोष व्यास द्वारा किया गया कथित अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। अधिकारियों ने बताया कि व्यास के खिलाफ प्रशासन को शिकायत मिली थी कि वह सार्वजनिक गटर पर कब्जा करके मकान का अवैध निर्माण करा रहे हैं जिससे पड़ोसियों के घरों में गंदा पानी भर रहा है।

चश्मदीदों के मुताबिक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध के दौरान एक तहसीलदार से बहस के बाद व्यास और उनकी पत्नी जयश्री ने कथित रूप से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाकर दंपति को एक नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें गंभीर हालत में इंदौर के एक चिकित्सालय भेज दिया गया।

इस बीच, घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित लोगों ने सतवास पुलिस थाने के पास सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जिसे यातायात जाम हो गया। जिलाधिकारी ऋतुराज सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “हमने सतवास के तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है।” उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें व्यास की एक महिला रिश्तेदार उन पर पेट्रोल छिड़कती नजर आ रही है। सिंह ने बताया कि इस वीडियो और अन्य सभी पहलुओं को लेकर घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है।