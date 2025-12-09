रंग की वजह से वायरल हुआ MP के इस कपल का मैरिज वीडियो, अब उन्होंने सामने आकर बताई शादी करने की वजह

संक्षेप: ऋषभ ने कहा कि 'लोग उस पर तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लोग उसे मीम और जोक की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम पल था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे।

मध्य प्रदेश के एक नवविवाहित जोड़े की शादी की वीडियो क्पिल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, लोग तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए इनकी शादी का यह वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दरअसल इनके वायरल होने की वजह इनकी जोड़ी है। जिसमें से पति का रंग जहां काफी ज्यादा गहरा है, वहीं पत्नी काफी सुंदर और गोरी है। जिसके बाद लोग अपने मजे के लिए इस कपल को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं अब इस कपल ने सामने आकर ट्रोलर्स को जवाब दिया है और बताया है कि यह शादी किसी मजबूरी में या पैसों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि यह लव कम अरेंज्ड मैरिज है। कपल ने बताया कि पिछले 11 सालों से हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इस कपल की पहचान जबलपुर के रहने वाले ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे के रूप में हुई है, जिनकी शादी 23 नवंबर को बेहद धूमधाम से हुई थी।

ऋषभ और सोनाली की शादी के फोटोज व वीडियोज पर जो कमेंट्स आए, उनमें यूजर्स ने यही कहा कि इस लड़के को इतनी सुंदर लड़की मिली है, पक्के में इसकी सरकारी नौकरी रही होगी। इसके अलावा उन्होंने लड़की के लिए लिखा उसने पक्का पैसा देखकर ही यह शादी की होगी। किसी ने इस जोड़ी को रसगुल्ला और गुलाबजामुन की जोड़ी बताया, तो किसी ने लिखा पक्के में लड़का किसी मंत्री का बेटा होगा या फिर उसके पास 5 पेट्रोल पंप होंगे। किसी ने यह लिखा कि लड़की खुश नहीं होगी, उसकी कोई मजबूरी रही होगी जो उसने इसके साथ शादी की। किसी ने कहा कि फिर साबित हो गया, प्यार अंधा होता है।

कपल ने बताया कि वे पिछले 11 सालों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं। साल 2014 में उन्होंने पहली बार एक-दूसरे को देखा था। एक साल बाद 2015 में हमारा अफेयर शुरू हुआ। ऋषभ के प्रपोज को 10 दिन के बाद सोनाली ने एक्सेप्ट कर लिया। तब से ही यह कपल साथ है और 11 सालों की मेहनत के बाद शादी के बंधन में बंध गया। अपने वायरल होने को लेकर इस कपल ने बीबीसी से बात की, इस दौरान ऋषभ ने बताया कि सोनाली की एक इच्छा थी कि जब भी हमारी शादी हो तो पूरा गांव देखे, लेकिन आज शायद पूरी दुनिया देख रही है।

शादी की वीडियो क्लिप वायरल होने को लेकर ऋषभ ने कहा, 'मेरी बहन ने वो वीडियो लिया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके एक-दो दिन बाद वह वायरल हो गया। हमें तो उस वक्त पता चला मम्मी की सहेलियों के वॉट्सएप ग्रुप पर वह फोटो या वीडियो आया, तब एक आंटी ने मम्मी को आकर बताया और कहा कि देखो इसमें तुम्हारा बेटा है और क्या लिखा है।'

ऋषभ ने आगे बताया कि 'लोग उस पर तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लोग उसे मीम और जोक की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम पल था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोगों के रिएक्शन देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। इतने सालों में हमारे आसपास के लोगों में से आजतक किसी ने हमसे यह नहीं कहा कि तुम्हारा रंग गहरा है।' वहीं सोनाली ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा इन सब कमेंट्स को पढ़कर इन बातों से मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे गोल्ड डिगर (लालची) तक बताया गया।

इस कपल का कहना है कि सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स ने हमारे परिवार को बहुत परेशान किया। क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ मजाक-मस्ती की बात हो सकती है, लेकिन इससे हम पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। लोगों ने हमारे परिवार तक को निशाना बनाया। ऋषभ के मुताबिक ऑनलाइन कल्चर बहुत घटिया है। उन्होंने बताया कि मैं कोई सरकारी नौकरी में नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं।

अपने ऊपर लग रहे आरोपों या आ रहे कमेंट्स को लेकर सोनाली ने कहा, 'मैंने पैसा देखकर शादी नहीं की, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जीवनसाथी मेरी कितनी परवाह करता है, मेरी कितनी इज्जत करता है, वह मुझे कितनी अहमियत देता है। मेरी बात उसके लिए कितनी जरूरी है, वह मुझसे सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं या नहीं करते हैं, सामने वाले के लिए मैं कितनी जरूरी हूं, यही सब बातें मेरे लिए जरूरी हैं।'