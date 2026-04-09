मोबाइल पासवर्ड को लेकर पति-पत्नी में विवाद, MP में चाकू से मार कर दी हत्या
रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में एक शराबी पति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी पर हमला किया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में एक शराबी पति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी पर हमला किया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मोबाइल पासवर्ड को लेकर हुआ था विवाद
पति और पत्नी ने एक दूसरे के मोबाइल का पासवॉर्ड मांगा, नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और यह विवाद खूनी वारदात में तब्दील हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
यह घटना रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौआ गांव की है, यहां रहने वाले दीपक मिश्रा और शिखा मिश्रा की बीते 11 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, जिनकी तीन बेटियां है, दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। मंगलवार की रात भी पति पत्नी के बीच विवाद शुरु हो गया, दोनों एक दूसरे पर चरित्र संदेह भी करते थे। विवाद के दौरान पति ने पत्नी से उसके मोबाइल का पासवार्ड मांगा, पत्नी ने इनकार करते हुए पति से उसके ही मोबाइल फोन का पासवर्ड मांग लिया। जिसके बाद मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया।
अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
विवाद के दौरान गुस्से से तिलमिलाए पति ने चाकू उठाया और पत्नी पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसके चेहरे और गर्दन के साथ पेट मे गंभीर चोट लग गई, जिसमे वो बुरी तरह से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में शिखा को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर बुधवार को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह पूरी घटना उनकी मासूम बेटी के सामने हुई जिसकी वो गवाह है, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी, और संभावित ठिकानों पर उसकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है।
इनपुट: सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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