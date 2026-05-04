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हम अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे, गुड बाय दोस्तों; MP में कपल ने स्टेटस लगा दी जान, सामने आई यह वजह

May 04, 2026 05:51 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना, मध्य प्रदेश
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सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। दोनों एक ही गांव के निवासी थे और आपस में प्रेम संबंध में थे।

हम अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे, गुड बाय दोस्तों; MP में कपल ने स्टेटस लगा दी जान, सामने आई यह वजह

मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के छत्तरपुरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंधों में बाधा बनाने वाली सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों के चलते एक युवक-युवती ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। दोनों ने गांव के बाहर एक आम के पेड़ पर एक ही साड़ी के दो सिरों से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तरपुरा निवासी 21 वर्षीय योगेश शर्मा उर्फ धोनी और 19 वर्षीय अंजलि प्रजापति एक-दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि, दोनों अलग-अलग जातियों से संबंध रखते थे, जिसके चलते उनके परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे।

जाति की वजह से घरवाले कर रहे थे विरोध

बताया जा रहा है कि युवक ब्राह्मण समाज से था, जबकि युवती कुम्हार समाज से संबंधित थी। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

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सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर लगाया स्टेटस

घटना से पहले युवक योगेश ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर एक वॉयस रिकॉर्डिंग भी साझा की थी। जिसमें उसने कहा कि वह और उसकी प्रेमिका अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रहे हैं और इस फैसले के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। साथ ही एक अन्य स्टेटस में उसने 'गुडबाय दोस्तों' लिखकर अपने परिचितों से अंतिम विदाई ली। सोमवार सुबह जब ग्रामीण खेती-किसानी के काम से गांव के बाहर निकले, तब उन्होंने पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ही पुलिस और युवक-युवती के परिजनों को इसकी सूचना दी गई।

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एक ही साड़ी का उपयोग कर लगाई फांसी

सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल भेजा। देवगढ़ थाना प्रभारी एसआई जयपाल गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों एक ही गांव के निवासी थे और आपस में प्रेम संबंध में थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों ने एक ही साड़ी का उपयोग कर फांसी लगाई है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

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इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और प्रेम संबंधों को लेकर परिवारों के विरोध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवाओं के बीच बढ़ती ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि संवाद और समझ की कमी कई बार दुखद परिणामों में बदल जाती है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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