हम अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे, गुड बाय दोस्तों; MP में कपल ने स्टेटस लगा दी जान, सामने आई यह वजह
सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। दोनों एक ही गांव के निवासी थे और आपस में प्रेम संबंध में थे।
मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के छत्तरपुरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंधों में बाधा बनाने वाली सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों के चलते एक युवक-युवती ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। दोनों ने गांव के बाहर एक आम के पेड़ पर एक ही साड़ी के दो सिरों से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तरपुरा निवासी 21 वर्षीय योगेश शर्मा उर्फ धोनी और 19 वर्षीय अंजलि प्रजापति एक-दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि, दोनों अलग-अलग जातियों से संबंध रखते थे, जिसके चलते उनके परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे।
जाति की वजह से घरवाले कर रहे थे विरोध
बताया जा रहा है कि युवक ब्राह्मण समाज से था, जबकि युवती कुम्हार समाज से संबंधित थी। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।
सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर लगाया स्टेटस
घटना से पहले युवक योगेश ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर एक वॉयस रिकॉर्डिंग भी साझा की थी। जिसमें उसने कहा कि वह और उसकी प्रेमिका अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रहे हैं और इस फैसले के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। साथ ही एक अन्य स्टेटस में उसने 'गुडबाय दोस्तों' लिखकर अपने परिचितों से अंतिम विदाई ली। सोमवार सुबह जब ग्रामीण खेती-किसानी के काम से गांव के बाहर निकले, तब उन्होंने पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ही पुलिस और युवक-युवती के परिजनों को इसकी सूचना दी गई।
एक ही साड़ी का उपयोग कर लगाई फांसी
सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल भेजा। देवगढ़ थाना प्रभारी एसआई जयपाल गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों एक ही गांव के निवासी थे और आपस में प्रेम संबंध में थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों ने एक ही साड़ी का उपयोग कर फांसी लगाई है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और प्रेम संबंधों को लेकर परिवारों के विरोध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवाओं के बीच बढ़ती ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि संवाद और समझ की कमी कई बार दुखद परिणामों में बदल जाती है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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