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चलती कार में खूनी तांडव, इंदौर में दंपति पर पेचकस से हमला; लहूलुहान कर सड़क पर फेंका

Apr 22, 2026 12:16 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दंपति पर युवक ने हमला कर दिया। चलती कार में युवक ने हमला किया तो दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सड़क किनारे फेंककर आरोपी भाग गया।

चलती कार में खूनी तांडव, इंदौर में दंपति पर पेचकस से हमला; लहूलुहान कर सड़क पर फेंका

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर मंगलवार शाम एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने शहर की कानून-व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुपर कॉरिडोर पर एक सिरफिरे युवक ने लिफ्ट के बहाने टैक्सी रुकवाई और कुछ ही सेकंड में पूरी स्थिति को खौफनाक बंधक कांड में बदल दिया। आरोपी अमन पाल ने पहले ड्राइवर पर पेचकस से ताबड़तोड़ हमला किया, उसे लहूलुहान कर सड़क पर फेंक दिया और फिर खुद गाड़ी का स्टेयरिंग संभाल लिया।

बंधक बनाकर पेचकस से हमला

टैक्सी में सवार 66 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी अनिल शुक्ला और उनकी पत्नी अचानक इस भयावह घटना के बीच फंस गए। आरोपी ने कार को तेजी से गांधी नगर की ओर दौड़ाया और दोनों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक चलती कार में दहशत का यह खेल चलता रहा, जिसमें आरोपी लगातार पेचकस से हमला करता रहा और दंपती को डराता-धमकाता रहा।

बेटी को फोन कर मांगी मदद

इस दौरान अनिल शुक्ला ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बेटी को फोन कर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उनका मोबाइल छीन लिया। जान बचाने के लिए दंपती ने पैसे और जेवर तक देने की पेशकश की, लेकिन हमलावर का इरादा सिर्फ लूट नहीं, बल्कि हिंसा फैलाना नजर आया। इसके बावजूद बुजुर्ग दंपती ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आरोपी का विरोध करते रहे।

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दंपती के इसी साहस ने पूरे घटनाक्रम का रुख बदल दिया। संघर्ष के दौरान कार अचानक अनियंत्रित होकर एक पोल से जा टकराई। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दंपती की चीखें सुनते ही आरोपी को घेर लिया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर काबू में किया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घायल अनिल शुक्ला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

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आरोपी गिरफ्तार

हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि घटना गांधी नगर थाना क्षेत्र में होने के बावजूद थाना प्रभारी अनिल यादव ने क्षेत्राधिकार का हवाला देकर तत्काल कार्रवाई से बचने की कोशिश की। घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी और प्रतिक्रिया दोनों ही बेहद कमजोर नजर आईं।जब मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई तेज हुई। इस देरी और ‘सीमा विवाद’ ने साफ कर दिया कि जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में गंभीर खामियां हैं, जिनका फायदा अपराधी उठा रहे हैं।

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रिपोर्ट: हेमंत

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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