Councillorship of arrested Cong leader Anwar Qadri terminated due to Love jihad funding कांग्रेस के अनवर कादरी की पार्षद पद से छुट्टी, 'लव जिहाद' फंडिंग मामले में जेल में बंद नेता पर 18 केस, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Councillorship of arrested Cong leader Anwar Qadri terminated due to Love jihad funding

कथित 'लव जिहाद' फंडिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के अनवर कादरी की पार्षद सदस्यता गुरुवार को खत्म कर दी गई। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह देश में संभवतः पहला मामला है जहां किसी पार्षद की सदस्यता 'लव जिहाद' मामले में कथित संलिप्तता के कारण खत्म की गई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, इंदौरThu, 9 Oct 2025 08:48 PM
कथित 'लव जिहाद' फंडिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के अनवर कादरी की पार्षद सदस्यता गुरुवार को खत्म कर दी गई। इंदौर नगर निगम की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह देश में संभवतः पहला मामला है जहां किसी पार्षद की सदस्यता 'लव जिहाद' मामले में कथित संलिप्तता के कारण खत्म की गई है।

'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम पुरुषों द्वारा दूसरे धर्मों की महिलाओं को बहला-फुसलाकर शादी करने और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए करते हैं।

नगर निगम की बैठक के दौरान अध्यक्ष मुन्नालाल यादव ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्षद कादरी की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया है। इंदौर को भाजपा का गढ़ माना जाता है। पार्षदों की संख्या के लिहाज से नगर निगम में पार्टी का दबदबा है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों से कहा कि जेल में बंद कादरी पर लव जिहाद के लिए धन जुटाने और अन्य गंभीर आरोपों के कई मामले दर्ज हैं। उनका पार्षद बने रहना शहर और नगर निगम दोनों के हित में नहीं था। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के तहत कादरी की सदस्यता खत्म कर दी गई।

भार्गव ने कहा कि कादरी पर लगे गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या वह 'लव जिहाद' का समर्थन करती है। कादरी के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही कांग्रेस पार्षद सदन छोड़कर बाहर धरना देने लगे।

नगर निगम में विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर परिषद को एक निर्वाचित पार्षद (कादरी) को इस तरह हटाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा शहर की खराब यातायात, गड्ढों और खराब जल निकासी व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। वह केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है।

पुलिस के अनुसार, लव जिहाद के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने के सिलसिले में लगभग ढाई महीने तक फरार रहने के बाद कादरी ने 29 अगस्त को जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

साहिल शेख और अल्ताफ शाह नामक दो लोगों ने जून में पुलिस के सामने कथित तौर पर कबूल किया था कि कादरी ने उन्हें हिंदू लड़कियों को प्रेम संबंधों में फंसाने और उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शेख और शाह को दो युवतियों के साथ रेप और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि दोनों के बयानों के आधार पर कादरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद वह फरार हो गया। कादरी की गिरफ्तारी पर 40000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि शहर के विभिन्न थानों में कादरी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Madhya Pradesh News
