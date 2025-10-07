कफ सिरप से मौतों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; CBI जांच की मांग, क्या दलील?

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर पीआईएल में बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित प्राथमिकी और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है।

याचिका में किसी रिटायर न्यायाधीश की देखरेख में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का आग्रह भी किया गया है ताकि मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। याचिका में दलील दी गई है कि अलग-अलग राज्यों की ओर से जांचें किए जाने के कारण जवाबदेही भी बंट गई है। इससे बार-बार चूक हो रही है और खतरनाक सिरप बाजार में पहुंच रहे हैं। अधिवक्ता ने पूरे देश में दूषित सिरप पर प्रतिबंध की मांग की है।

यही नहीं याचिका में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायिक या विशेषज्ञ निकाय गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है ताकि नियामक संबंधी कमियों की पहचान की जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में किसी भी बिक्री या निर्यात की अनुमति देने से पहले सभी संदिग्ध उत्पादों का एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण अनिवार्य किया जाए।