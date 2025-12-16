Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Controversy erupts over the recitation of Hanuman Chalisa at a shrine in Ujjain MP
MP में हिंदू संत ने दरगाह पर चादर चढ़ाने की अनुमति ली, कर दिया हनुमान चालीसा का पाठ; भड़की कमेटी

MP में हिंदू संत ने दरगाह पर चादर चढ़ाने की अनुमति ली, कर दिया हनुमान चालीसा का पाठ; भड़की कमेटी

संक्षेप:

अहमद ने बताया कि दी गई इजाजत के अनुसार बाबा और उनके साथ आए लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर हमें पता चला कि हमारे वहां से जाने के बाद उन लोगों ने दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया।

Dec 16, 2025 11:26 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्‍य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित एक दरगाह में बिना अनुमति हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक संत और कुछ लोग दरगाह परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दरगाह कमेटी और मुस्लिम समाज के लोग इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, और संत पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। कमेटी का कहना है कि उन्होंने हमसे सिर्फ चादर चढ़ाने व कव्वाली गाने की अनुमति ली थी, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है और हमारी धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है। हालांकि कमेटी ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल यह घटना शहर में स्थित मौलाना मौज की दरगाह में हुई। हनुमान चालीसा पाठ करवाने वाले संत की पहचान बाबा बमबम भोले के रूप में हुई है। वहीं इस बारे में मीडिया से बात करते हुए दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने बताया कि पिछले हफ्ते बाबा बमबम भोले ने हनुमान अष्टमी पर दरगाह में चादर चढ़ाने की अनुमति ली थी, साथ ही उन्होंने कव्वाली कराने की बात भी कही थी। जिसके बाद हमने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी।

अहमद ने बताया कि दी गई इजाजत के अनुसार बाबा और उनके साथ आए लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर हमें पता चला कि हमारे वहां से जाने के बाद उन लोगों ने दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमने परमिशन इसलिए दी थी कि सभी धर्मों के लोगों की आस्था इस दरगाह पर है, ऐसे में किसी को चादर चढ़ाने से रोकने का सवाल ही नहीं उठता।

उधर इस बारे में बात करते हुए बाबा बमबम भोले के एक शिष्य ने बताया कि हां ये सही है कि हमने दरगाह कमेटी से सिर्फ चादर चढ़ाने की अनुमति ली थी, हनुमान चालीसा का पाठ कराने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि चादर चढ़ाने के बाद बाबा ने कव्वाली की जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वैसे दरगाह कमेटी ने इस घटना को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला बताते हुए इसका विरोध जरूर किया है, लेकिन इस बारे में लिखित शिकायत कराने से इनकार कर दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|