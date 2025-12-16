MP में हिंदू संत ने दरगाह पर चादर चढ़ाने की अनुमति ली, कर दिया हनुमान चालीसा का पाठ; भड़की कमेटी

संक्षेप: अहमद ने बताया कि दी गई इजाजत के अनुसार बाबा और उनके साथ आए लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर हमें पता चला कि हमारे वहां से जाने के बाद उन लोगों ने दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया।

मध्‍य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित एक दरगाह में बिना अनुमति हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक संत और कुछ लोग दरगाह परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दरगाह कमेटी और मुस्लिम समाज के लोग इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, और संत पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। कमेटी का कहना है कि उन्होंने हमसे सिर्फ चादर चढ़ाने व कव्वाली गाने की अनुमति ली थी, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है और हमारी धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है। हालांकि कमेटी ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

दरअसल यह घटना शहर में स्थित मौलाना मौज की दरगाह में हुई। हनुमान चालीसा पाठ करवाने वाले संत की पहचान बाबा बमबम भोले के रूप में हुई है। वहीं इस बारे में मीडिया से बात करते हुए दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने बताया कि पिछले हफ्ते बाबा बमबम भोले ने हनुमान अष्टमी पर दरगाह में चादर चढ़ाने की अनुमति ली थी, साथ ही उन्होंने कव्वाली कराने की बात भी कही थी। जिसके बाद हमने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी।

अहमद ने बताया कि दी गई इजाजत के अनुसार बाबा और उनके साथ आए लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर हमें पता चला कि हमारे वहां से जाने के बाद उन लोगों ने दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमने परमिशन इसलिए दी थी कि सभी धर्मों के लोगों की आस्था इस दरगाह पर है, ऐसे में किसी को चादर चढ़ाने से रोकने का सवाल ही नहीं उठता।