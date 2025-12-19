MP में कुरान जलाने की घटना पर बवाल, मुस्लिम महिला पर लगा आरोप; विरोध में सड़क पर उतरे गुस्साए लोग

संक्षेप: मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप है कि इस घटना को लेकर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को पहले ही लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा।

मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के जावरा में मुस्लिमों की धार्मिक किताब कुरान को जलाने का मामला सामने आया है और इस खबर के आने के बाद वहां बवाल मच गया है। जिसके बाद इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग सड़क पर उतर आए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किताब जलाने का आरोप मुस्लिम समाज की ही एक रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षिका पर लगा है। यह घटनाक्रम गुरुवार दोपहर 1 बजे के बाद का बताया जा रहा है।

रिटायर्ड शिक्षिका बोली- मैं तो पुरानी किताबें जला रही थी पुलिस ने बताया कि पवित्र कुरान शरीफ जलाने का आरोप जिले के जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में इमामबाड़े के पीछे रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका अतिया खान पर लगा है। इस बारे में जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके घर में बहुत सी पुरानी किताबों का ढेर रखा हुआ था, और वह उसी को जला रही थी। हालांकि उसी में कुरान शरीफ की एक पुरानी प्रति भी रखी हुई थी, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।

वहां मौजूद अन्य लोगों ने जलती किताबों में कुरान को देखा सेवानिवृत्त शिक्षिका ने बताया कि जब वह उन किताबों को जला रही थी, तो इसी दौरान कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने उस ढेर में पवित्र किताब को देखा। इसके बाद उन्होंने समाज के अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। मुस्लिम समुदाय को जब इसके बारे में पता चला तो वे औद्योगिक क्षेत्र थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब देर रात तक कार्रवाई नहीं हुई तो समाजजनों ने थाने का घेराव कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शी बोला- जली हुई किताब लेकर भागी महिला स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की तरफ से शाहीन हुसैन की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और आरोपी अतिया खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजाखाना जेहरा इलाके के पीछे गुरुवार को आतिया कुछ धार्मिक किताबें जला रही थी। इसी में कुरान शरीफ भी थी। जिसे देखकर अनवर अली नाम के शख्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इसी दौरान महिला जली हुई कुरान लेकर भाग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जली हुई किताबों के शेष अवशेष रख लिए और मामले की शिकायत पुलिस से कर दी।

मुस्लिमों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया

समाजजनों का आरोप है कि इस घटना को लेकर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को पहले ही लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग गुरुवार देर रात सीरत कमेटी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

उधर मामले की जानकारी देते हुए रतलाम जिले के एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि शाहीन हुसैन की रिपोर्ट पर हुसैन टेकरी क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका आतिया खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 में केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच की जा रही है, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।